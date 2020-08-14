В МИД рассказали о скором возвращении одного из задержанных в Беларуси украинцев

Украина и Беларусь пришли к согласию в отношении одного из задержанных в ходе акций протеста в Беларуси украинцев, он заплатит штраф и в ближайшее время вернется домой. Об этом рассказал заместитель главы украинского МИД Евгений Енин в эфире "Громадского радио".

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"Мы постоянно работаем с белорусскими властями, наши консулы постоянно на связи с белорусскими коллегами. На сегодняшний день у нас были контакты с министром иностранных дел Беларуси... сегодня достигли предварительной договоренности, что один из задержанных завтра оплатит штраф и сможет таким образом снять свои вопросы с белорусскими властями", – отметил Енин.

Он добавил, что после оплаты штрафа при содействии украинского посольства в Беларуси он в ближайшее время будет отправлен в Украину.

"Я не называю фамилий, мы работаем со всей ситуацией", – уточнил замминистра..

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По его словам, дипломатам очень сложно устанавливать местонахождение задержанных украинских граждан и посещать их. В то же время Енин пообещал, что "всем нашим гражданам мы будем оказывать правовую помощь".

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Напомним, после задержания в Беларуси двух украинских волонтеров и одной женщины стало известно еще об одном украинце, который оказался в руках белорусских силовиков. На этот раз гражданина Украины задержали в Бресте.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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