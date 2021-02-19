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Украина и США готовят разговор Зеленского и Байдена. Кулеба сообщил детали

19 февраля, 10:05

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Сейчас количество международных контактов американского лидера сведено почти к нулю

Украина и США готовят разговор президента Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена. Но сейчас Белый дом больше сосредоточен на внутренних проблемах. Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Он отметил, что сейчас количество международных контактов американского лидера сведено почти к нулю. Министр объяснил, с чем это связано.

"Более того, Белый дом объявил, что через карантинные ограничения встречи переводятся в онлайн-режим. Байден сейчас сосредоточен на внутриполитической повестке дня, потому что Америка, которую он унаследовал от Трампа, находится в сложных условиях", – сказал Кулеба.

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Однако украинские дипломаты работают над организацией разговора Зеленского с президентом США, а о недостатке коммуникаций между странами точно речи не идет.

"Буквально вчера я получил отчет из посольства в Вашингтоне о контактах с представителями новой администрации. Они обсуждали будущий контакт между нашими президентами. Идет плановая работа по подготовке к этому разговору", – подчеркнул глава МИД Украины.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Зеленский рассказывал, пригласят ли его в Белый дом. Он считает, что встреча двух президентов станет ответом на многие вопросы.

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США Владимир Зеленский Джо Байден Дмитрий Кулеба

Источник: Сегодня

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