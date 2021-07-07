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Зеленский ответил, чего ждет от встреч с Байденом и Меркель

7 июля 2021 12:24

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Во время переговоров с президентом США будут вопросы по трем основным направлениям, а с канцлером Германии в приоритете будет один важный вопрос

Меркель, Зеленский и Байден. Коллаж "Сегодня"

Меркель, Зеленский и Байден. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский во время визита в Литву рассказал, чего ожидает от будущих визитов в Германию и США, где встретится с канцлером Ангелой Меркель и президентом Джо Байденом.

Об этом он сказал на совместной с литовским лидером Гитанасом Науседой пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина.

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Зеленский с Байденом намерен обсудить вопросы по трем главным направлениям.

"Чего мы (Украина. – Ред.) ожидаем от встречи с президентом США? Конкретики, понимания. Вопросы: оборона, безопасность, экономика. По всем трем направлениям, я считаю, мы должны понимать, как мы можем сотрудничать, где действительно США нас будут поддерживать", – сказал президент.

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А вот во время визита в Германию одним из главных вопросов будет энергетическая безопасность Украины и Европы на фоне строительства "Северного потока – 2"

"Вопрос "Северного потока-2" – это вопрос глобальный, и я ожидаю разговора о нем с госпожой Меркель … Это важно для энергетической безопасности не только Украины, а всей Европы … Мне кажется, что вопрос "Северного потока-2" – это такая лакмусовая бумажка, которая показывает, что приоритетнее для тех или иных стран, когда они не ощущают отсутствия безопасности, а думают про экономику. Я считаю, что прежде всего – безопасность, а после уже экономика. Но мы понимаем, что и без экономики невозможно. Но для кого тогда строить, если у нас война и гибнут люди", – сказал Зеленский.

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Читайте подробней в нашем материале, зачем нужны переговоры с канцлером ФРГ накануне ее отставки. Несмотря на то, что она уходит со своей должности, эксперты говорят, что Ангелу Меркель рано списывать со счетов.

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