Один народ, националист Медведчук и Зеленский. "Прямая линия" с Путиным – 5 тезисов об Украине

Президент РФ в очередной раз подтвердил, что все его отношение к Украине заключается в пропагандистских шаблонах Кремля

Русские и украинцы являются одним народом (причем именно "русским"), что подтверждается унизительным для последних делением их на великороссов и малороссов при Российской империи.

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Эти и другие темники Кремля президент Владимир Путин озвучил во время "Прямой линии", в ходе которой он общается с россиянами.

Сайт "Сегодня" собрал все, что российский президент наговорил про Украину и украинцев, отвечая на вопросы сограждан.

Один народ

Первым пропагандистским "откровением" Путин стало, что жители Украины страны и России являются "одним народом" – русским.

Национальную идею украинцев и тягу к независимости, президент вообще не учитывает, считая ее навязанной.

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"Русский народ всегда старались растащить, раздробить. Это еще со Средних веков – с Речи Посполитой, потому что сама Польша хотела стать великой державой, поэтому старалась раздробить всех, кто вокруг. А потом это подхватила Австро-Венгрия в преддверии Первой мировой войны", – говорит Путин.

Еще один унизительный для украинцев "аргумент" в пользу "родства" с россиянами, по мнению, президента РФ – это деление на великороссов, белороссов и малороссов во времена Российской империи. К последним, как известно, и относили жителей современной Украины.

Люди второго сорта

Путин считает украинский народ дружественным по отношению к своей стране – именно поэтому Украина и не попала в кремлевский список "недружественных стран".

В то же время руководство Украины, по мнению российского лидера, является "явно недружественным" по отношению к РФ. А все из-за законопроекта о коренных народах.

"Русский народ объявляется некоренным на этой территории – это вообще просто уму непостижимо. Испокон веков здесь жили русские люди, а теперь они объявляются там некоренными", – пожаловался Путин.

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Он считает, что это приведет к сокращению общего числа этнических русских, которые живут в Украине, потому что они "будут чувствовать себя людьми второго сорта".

"Это сопоставимо по своим негативным последствиям с применением какого-то оружия массового поражения. Выдавливают русский язык из реальной практической жизни", – добавил президент РФ.

При этом он умолчал о столетиях угнетениях украинского языка, когда Украина находился под властью сперва Российской империи, а после – Советского Союза.

Владимир Путин считает имперское обращение к украинцам как к "малороссам" допустимым / Фото: Reuters

Медведчук – националист

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Также Владимир Путин почему-то считает, что в Украине принимают "абсолютно незаконные и неконституционные" решения в отношении оппозиции.

"Вот, Виктора Медведчука, который, на мой взгляд, является украинским националистом, заперли в преддверии избирательной кампании дома. Принимаются решения абсолютно незаконные и неконституционные", – заявил он.

В таких действиях российский президент видит попытку Киева, лишить у таких политиков легальной возможности "выстроить и укреплять свою страну в том числе на пути строительства нормальных отношений с Россией".

Встреча с Зеленским

На этом фоне он отметил, что не хочет пока что встречаться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Другая причина, по словам Путина, это то, что Киев сотрудничает с США, Францией и Германией.

"Ну что встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление? Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются же не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти – в Берлине и Париже", – сказал Путин.

При этом он не исключил саму встречу.

"Надо только понять, о чем говорить", – добавил Путин.

"Военное освоение" Украины

Еще Путина не устраивает сотрудничество Украины, в том числе военное, с западными странами и в частности членами Североатлантического альянса.

"Военное освоение территории, которая непосредственно граничит с нами, это создает для нас существенные проблемы в сфере безопасности. Это касается жизненных интересов Российской Федерации и народа России. Это вызывает беспокойство", – сказал президент России.

Он не указал, в чем именно заключается это "освоение", сказав лишь, что, согласно Конституции Украины, на территории страны не могут быть военные базы иностранных государств.

А что Путин говорил о сближении Украины и НАТО раньше, смотрите в видеосюжете: