Зеленский объяснил, как заставить Путина убраться из Украины

Глава государства не стал раскрывать основные секреты, как справиться с Путиным, но кое-что рассказал

Президент Владимир Зеленский давно ждет от российского коллеги Владимира Путина шагов к урегулированию конфликта. Но он уверен, что усмирить хозяина Кремля можно только общими усилиями – давлением международного сообщества.

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Об этом глава государства рассказал в интервью американской программе Axios, которая выходит на платформе HBO, передает ОПУ.

На вопрос журналиста, что нужно сделать для достижения мира и как работать в этом направлении с Путиным, он ответил: "Боюсь, что не могу рассказать это телезрителям, иначе оно потом не сработает. Потому что все будут смотреть вашу программу, даже он будет смотреть. Я в этом уверен".

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Он напомнил, что не так просто найти выход из военного конфликта, но при этом есть определенные шаги, как заставить Россию уйти из Украины.

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"Первое – это объединение. Я не просто так говорю о Евросоюзе и о НАТО. Вопрос ведь не в юридическом оформлении: ты в одном союзе или в другом, ты в НАТО или не в НАТО. Нет. Это объединение людей, которые начинают всем миром давить на того человека или политику тех людей, которые не уважают мировой закон, мировой порядок, международные границы", – сказал Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", Зеленский рассказывал, когда позвонит Путину. Украинский лидер готов общаться с президентом РФ и лично и уверен, что тот ему не откажет.

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