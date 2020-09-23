Зеленский рассказал, чего ждет от Путина

Президент Владимир Зеленский в июле последний раз общался с российским лидером Владимиром Путиным. Несмотря на определенный успех в договоренностях между ними по Украине, глава украинского государства ждет от своего коллеги большей эффективности в вопросах урегулирования российско-украинского противостояния.

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Об этом он рассказал в интервью словацкому изданию Hospodárske noviny, передает ОПУ.

Он напомнил, что у него с президентом РФ есть различные форматы общения, например, в рамках "Нормандской четверки", или могут переговорить напрямую по телефону, когда есть такая необходимость.

"Это помогает найти нужные решения, важные не только для Украины, но и для всей Европы. Например, в декабре прошлого года мы достигли договоренности о транзите российского газа через территорию Украины. Это гарантирует энергетическую стабильность для всей нашей части континента. Разговаривал с Путиным и 26 июля – накануне установления режима прекращения огня на востоке. И мы имеем самый продолжительный режим тишины. Коммуникация с президентом России ограничена, но предметна. Как перфекционист я хотел бы большей эффективности от нашего диалога", – сказал Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Зеленский рассказывал, что думает об отношениях с Россией. Глава государства считает, что начало диалогу с Москвой уже положено, хотя и не забывает о 14 тысячах убитых Россией украинцев.

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Отметим, что после телефонного разговора в конце июля Путин говорил Зеленскому, что его не устраивает по Донбассу. Они обсудили важные темы, но один вопрос стоял особо остро для Кремля.

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