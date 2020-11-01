Это "суд кенгуру": Зеленский после скандала с КСУ анонсирует широкую судебную реформу

Президент Украины Владимир Зеленский хочет видеть в качестве судей Конституционного суда Украины независимых юристов.

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Об этом он пишет в колонке на Financial Times, цитирует "Интерфакс-Украина". Президент назвал КСУ "судом кенгуру" с главой, который находится под следствием.

"Несколько судей этого суда также находятся под следствием за неполное раскрытие их активов в соответствии с тем же законодательством, которое они только что признали незаконным, – это чрезвычайный и неприемлемый конфликт интересов. Неудивительно, что даже до кризиса всего 2,2% населения Украины полностью доверяли Конституционному суду. Этих судей необходимо заменить независимыми уважаемыми юристами", – говорится в колонке.

Также президент отмечает, что начаты расследования в отношении тех, кто действовал из корыстных интересов "известных влиятельных финансовых групп и иностранных государств", чтобы уничтожить украинские антикоррупционные органы, остановить борьбу с коррупцией.

"Подрывом этого процесса является попытка уничтожить существенную часть антикоррупционных достижений Революции достоинства 2014 года, достигнутых украинским гражданским обществом при активной поддержке наших западных партнеров. Это следует из другого недавнего решения Конституционного суда, которое подорвало авторитет и руководство Национального антикоррупционного бюро, созданного для расследования взяточничества среди высших государственных служащих. Эти решения являются частью систематических усилий по подрыву верховенства закона, противодействию прогрессу, достигнутому в нашей борьбе с коррупцией, ослаблению нашего общества и экономики и, наконец, что не менее важно, остановке евроатлантической интеграции Украины", – отметил он.

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Президент заявил, что Конституционный суд угрожает "цинично демонтировать" реформы в сфере земли, банковского дела и Высшего антикоррупционного суда.

Зеленский отметил, что никогда не позволит "этим темным силам добиться успеха в своей попытке контрреволюции". И отметил, что попросил правительство начать консультации и разработать широкую программу судебной реформы, которая будет включать в себя очищение судов.

РанееЗеленский обвинил "старые элиты", представителей прежней власти, в заговоре против себя – именно это президент усматривает в действиях Конституционного суда.

Напомним, законопроект о "полной перезагрузке" Конституционного суда Украины, поданный в Раду президентом Владимиром Зеленским, в монокоалиции называют неконституционным и сильно сомневаются, что Верховная Рада его утвердит.

27 октября Конституционный суд Украины по представлению группы народных депутатов признал незаконной уголовную статью о незаконном обогащении чиновников и необходимости электронного декларирования ими своих доходов.

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После этого Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции заявило, что судьи КСУ голосовали за отмену статьи о декларациях в собственных интересах.

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