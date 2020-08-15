Українська
$ 27,41
32,42
  1. Новости политики

Зеленский о выдаче наемников Вагнера России: Последствия будут трагическими

15 августа, 10:30

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Глава украинского государства назвал боевиков «демонами современной войны»

Выдача Минском наемников ЧВК Вагнера России грозит трагическими последствиями для самой Беларуси, где может возникнуть второй "Донбасс". Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал на своей странице в Fаcebook.

Реклама

Глава государства назвал боевиков "демонами современной войны".

По его мнению, было странно, некорректно и точно неприемлемо в дружеских межгосударственных отношениях публично говорить о каком-то якобы вмешательства Украины во внутренние процессы в Беларуси. Этого точно не было.

"А во-вторых, людей, которые действительно имеют отношение к безусловному вмешательству в дела как Беларуси, так и Украинц – прежде всего Украины – демонстративно отдать третьей стороне", – говорит Зеленский.

"Это плохая история. История, в которой явно пренебрегли доверием, объективностью и адекватной оценкой негативных последствий", – подчеркнул украинский лидер

Реклама

"Бойцов частной военной компании "Вагнер", которые недавно были задержаны на территории Беларуси, все-таки отправили в Россию. Несмотря на имеющиеся договоренности о сугубо юридический и чисто объективный подход к оценке этого дела. Офис генерального прокурора Украины обращался в Генеральную прокуратуру Беларуси о выдаче задержанных в Украину. Всем этим лицам, среди которых девять украинских граждан, было обосновано сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины). Белорусская сторона оставила обращение без ответа. Были также активные попытки по дипломатическим и личным каналам довести нашим партнерам, почему правильно и корректно было бы пойти именно предложенным нами путем. Но, к сожалению, этого не произошло", – сетует президент.

В тренде
Кошелек СБУ с Бандерой: на протестах в Беларуси нашли "украинский след" (видео)

Он считает такое решение, мягко говоря, несправедливым и не соответствующим духу отношений между Украиной и Беларусью, основанных на принципах уважения и взаимной помощи.

"Последствия этого решения будут трагическими. Мы понимаем, что "вагнеровцы" все равно вернутся к своему привычному занятию – распространению войны. Дай Бог, чтобы белорусским властям не пришлось и на своей территории получить еще один горящий обескровленный Донбасс, создать который все эти "вагнеровцы" очень хорошо умеют. Потому что они – это же о экспансионизме и насилии. Только о насилии", – заметил Зеленский.

Он подчеркнул, что и сами "вагнеровцы", и кто-либо другой, чей бизнес по их собственной характеристике – смерть, должны понимать: все равно придется отвечать. Перед законом или уже сразу перед Богом – покажет время.

"Избежать ответственности никто не сможет", – подытожил Зеленский.

Реклама

Напомним, у Зеленского прокомментировали выдачу "вагнеровцев" РФ и заявили, чтоожидали более взвешенного решения.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Уже агрессия началась против страны": Лукашенко снова обвиняет украинцевПолитика
"Возможно, его изолируют уже свои": эксперт объяснил "пропажу" ЛукашенкоПолитика
В МИД рассказали о скором возвращении одного из задержанных в Беларуси украинцев
В МИД рассказали о скором возвращении одного из задержанных в Беларуси украинцевПолитика
Кулеба назвал единственное условие подачи воды в Крым
Кулеба назвал единственное условие подачи воды в КрымКрым
"Не нарушали никаких законов": Ермак отреагировал на задержание украинцев в БеларусиПолитика
Был ли инсульт у Лукашенко: в Администрации президента дали ответ
Был ли инсульт у Лукашенко: в Администрации президента дали ответПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять