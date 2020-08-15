Зеленский о выдаче наемников Вагнера России: Последствия будут трагическими

Выдача Минском наемников ЧВК Вагнера России грозит трагическими последствиями для самой Беларуси, где может возникнуть второй "Донбасс". Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал на своей странице в Fаcebook.

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Глава государства назвал боевиков "демонами современной войны".

По его мнению, было странно, некорректно и точно неприемлемо в дружеских межгосударственных отношениях публично говорить о каком-то якобы вмешательства Украины во внутренние процессы в Беларуси. Этого точно не было.

"А во-вторых, людей, которые действительно имеют отношение к безусловному вмешательству в дела как Беларуси, так и Украинц – прежде всего Украины – демонстративно отдать третьей стороне", – говорит Зеленский.

"Это плохая история. История, в которой явно пренебрегли доверием, объективностью и адекватной оценкой негативных последствий", – подчеркнул украинский лидер

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"Бойцов частной военной компании "Вагнер", которые недавно были задержаны на территории Беларуси, все-таки отправили в Россию. Несмотря на имеющиеся договоренности о сугубо юридический и чисто объективный подход к оценке этого дела. Офис генерального прокурора Украины обращался в Генеральную прокуратуру Беларуси о выдаче задержанных в Украину. Всем этим лицам, среди которых девять украинских граждан, было обосновано сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины). Белорусская сторона оставила обращение без ответа. Были также активные попытки по дипломатическим и личным каналам довести нашим партнерам, почему правильно и корректно было бы пойти именно предложенным нами путем. Но, к сожалению, этого не произошло", – сетует президент.

Он считает такое решение, мягко говоря, несправедливым и не соответствующим духу отношений между Украиной и Беларусью, основанных на принципах уважения и взаимной помощи.

"Последствия этого решения будут трагическими. Мы понимаем, что "вагнеровцы" все равно вернутся к своему привычному занятию – распространению войны. Дай Бог, чтобы белорусским властям не пришлось и на своей территории получить еще один горящий обескровленный Донбасс, создать который все эти "вагнеровцы" очень хорошо умеют. Потому что они – это же о экспансионизме и насилии. Только о насилии", – заметил Зеленский.

Он подчеркнул, что и сами "вагнеровцы", и кто-либо другой, чей бизнес по их собственной характеристике – смерть, должны понимать: все равно придется отвечать. Перед законом или уже сразу перед Богом – покажет время.

"Избежать ответственности никто не сможет", – подытожил Зеленский.

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Напомним, у Зеленского прокомментировали выдачу "вагнеровцев" РФ и заявили, чтоожидали более взвешенного решения.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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