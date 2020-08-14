"Ожидали более взвешенного решения": у Зеленского прокомментировали выдачу "вагнеровцев" РФ

Украина сожалеет о решении Республики Беларусь передать России ранее задержанную группу лиц, принадлежащих к частной военной компании "Вагнера".

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Об этом сообщается в Telegram-канале Офиса президента Украины .

"Безусловно, Республика Беларусь – независимое государство с собственной позицией, но украинская сторона ожидала более юридически корректного и взвешенного решения", – говорится в сообщении.

Ранее в МИД Украины прокомментировали выдачу "вагнеровцев" Путину.

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Как сообщали новости "Сегодня", 29 июля в Беларуси были задержаны 33 боевика российской частной военной компании "Вагнер". Всего же в республику якобы прибыло около 200 российских наемников. После скандального задержания президент Беларуси Александр Лукашенко собрал срочное совещание с членами Совета безопасности своей страны. На совещании среди прочего поручено усилить охрану границы с Российской Федерацией. Сначала белорусские силовики открыли уголовное производство по статье организация теракта, а потом изменили на возможную организацию боевиками массовых беспорядков.

Видео: twitter.com/dimsmirnov175

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