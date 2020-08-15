Украина не получила от Беларуси ответа об экстрадиции "вагнеровцев" – Офис генпрокурора

Беларусь не ответила Украине на запрос об экстрадиции задержанной группы лиц, которая принадлежит к ЧВК "Вагнера".
Об этом заявил заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов, – пишет "Бабель".
"Официального ответа от беларусской стороны о выдаче РФ задержанных мы пока не получили. Пока могу отметить, что мы собрали достаточно доказательств их участия в вооруженном конфликте на Донбассе в составе незаконных вооруженных формирований РФ", — заметил он.
По его словам, была оперативна реакция на задержание "вагнеровцев" в Беларуси: 31 июля был направлен запрос о временном аресте наемников, а потом— и экстрадиционные документы.
Также в Украине будут продолжать расследование против наемников и привлечение их к ответственности, в том числе и с помощью заочного правосудия.
Напомним, что Беларусь передала России 32 наемника частной военной компании "Вагнер", которых в июле задержали в пригороде Минска. Еще один мужчина – гражданин РФ и Беларуси – остался на территории последней.
Также у Зеленского прокомментировали выдачу "вагнеровцев" РФ.
Все подробности в спецтеме Задержание наемников ЧВК "Вагнер" в Минске
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