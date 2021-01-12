Українська
$ 28,2
34,28
  1. Новости политики

Продолжаем усилия для мира: Франция высказалась по "нормандской встрече" в Берлине

12 января, 22:35

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Во французском МИД призвали добросовестно выполнять взятые на себя обязательства

Во Франции прокомментировали прошедшую сегодня, 12 января, в Берлине встречу политических советников глав государств "Нормандской четверки", отметив, что вместе с Германией работают над реализацией решений, достигнутых в 2019 году в Париже.

Реклама

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Франции.

"Франция вместе с Германией продолжает свои усилия в нормандском формате с целью достижения справедливого и устойчивого мира на востоке Украины. По этому вопросу мы работаем над реализацией решений, согласованных на саммите "нормандском формате", который прошел в Париже 9 декабря 2019 года и позволил возобновить переговорный процесс по урегулированию конфликта", – отметили в МИД.

В тренде
Кулеба: Крым для России – открытая рана

Во французском дипломатическом ведомстве добавили, что призывают все стороны добросовестно выполнять взятые на себя обязательства и "продолжать конструктивное обсуждение повестки дня, согласованной на саммите".

Напомним, в Берлине 12 января завершились переговоры советников глав государств "Нормандской четверки" (Германия, Украина, Франция, Россия), которые длились более шести часов. Новую встречу анонсировали на 22 января.

Реклама

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Франция Донбасс Нормандская четверка нормандский формат
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Космические тарифы на газ: Ляшко обратился к власти
Космические тарифы на газ: Ляшко обратился к властиПолитика
В Украине готовятся снизить тарифы на газ
В Украине готовятся снизить тарифы на газЖКХ
Двое
Двое "слуг народа" обзавелись внедорожниками: какие "тачки" появились у нардеповПолитика
Порошенко заметили на островах? В Сети появились фото дорогущей яхты
Порошенко заметили на островах? В Сети появились фото дорогущей яхтыПолитика
Тупицкий показал, сколько стоит его отдых в Дубае
Тупицкий показал, сколько стоит его отдых в ДубаеПолитика
На 4-й день локдауна власти решили объяснить бизнесу, как можно работать
На 4-й день локдауна власти решили объяснить бизнесу, как можно работатьЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять