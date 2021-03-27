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Могут отправляться на заслуженный отдых: Зеленский отменил два указа Януковича

27 марта, 13:58

Виктория Барановская Виктория Барановская

Речь идет о назначении судьями КСУ Тупицкого и Касмина

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы Виктора Януковича о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.

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Про это сообщает ОПУ.

"На прошлом заседании СНБО, среди прочего, было принято решение о аудите всех указов президента Януковича. Сегодня есть первые результаты. Речь о двух указах Януковича – от 14 мая и 17 сентября 2013 о назначении судьями Конституционного Суда Украины Тупицкого Александра Николаевича и Касминина Александра Владимировича", – заявил Зеленский.

Он сообщил, что отменил два указа, а указанные лица могут отправляться на заслуженный отдых.

"Если существуют недели, когда не происходит заседание СНБО, это вовсе не означает, что лица, которые в течение долгих лет вредили государственным интересам Украины могут расслабиться и спать спокойно", – прокомментировал решение президент.

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Кроме того, Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны от 19 марта 2021, согласно которому в 19 компаний аннулированы лицензии и специальные разрешения на добычу и пользование Украинскими недрами.

"Соответствующее решение Государственной службы геологии и недр Украины готово и будет опубликовано в скором времени", – сказал он

Напомним, в конце февраля Зеленский отстранил Александра Тупицкого с должности судьи КСУ еще на один месяц.

Кроме того, ранее Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд два протокола о нарушении главы КСУ Александра Тупицкого из-за его земель в оккупированном Крыму.

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СНБО Виктор Янукович КСУ Владимир Зеленский тупицкий
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