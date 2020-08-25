Зеленский не боится прямого диалога с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его переговоры с президентом России Владимиром Путиным должны продолжаться, поскольку "есть результат этого диалога". Об этом он рассказал в интервью телеканалу Euronews.

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"Я разговаривал с российским президентом как раз перед вступлением в силу перемирия. Мы обсудили сложные вопросы соблюдения режима прекращения огня. Пока есть результат этого диалога, и мы его видим" – сказал Зеленский.

Он также добавил, что не боится прямого диалога с Владимиром Путиным и считает, что его нужно вести, несмотря на людей, которые критикуют переговоры с ним.

"Я не боюсь прямого диалога с президентом России. Я думаю, что это правильно. Если у нас есть возможность поговорить, и результаты этих переговоров могут помочь приблизиться к прекращению войны – это должно быть сделано, независимо от того, как разные люди или разные регионы реагируют на это. Если нет диалога — не будет и (мирного. – Ред.) результата", – сказал президент Украины.

Напомним, Владимир Зеленский также заявил, что процесс прекращения боевых действий на Донбассе продвигается не так быстро, как ожидалось, но все же идет достаточно уверенно, и он возлагает большие надежды по окончанию войны на вторую "нормандскую встречу", а если Минские соглашения и "нормандский формат" не сработают, у Украины есть альтернативные планы действий.

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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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