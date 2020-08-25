У Зеленского назвали официальную причину отмены встречи в "нормандском" формате

Встреча советников лидеров государств – участников "нормандского" формата, которая должна была состояться 28 августа в Париже, переносится в связи с командировкой советника президента Франции Эммануэля Бонна.

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Об этом сообщает официальный Telegram-канал Офиса президента Украины

Напомним, российские СМИ заявляли, что встреча в "нормандском" формате отменена якобы "в связи с отсутствием согласования проектов итоговых документов или разногласий к ним со стороны Германии, Франции и Украины".

В "нормандскую четверку" по урегулированию ситуации в Донбассе входят Украина, Германия, Франция и Россия.

Дату 28 августа в прошлую субботу, 22 августа, озвучил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, была договоренность о встрече на уровне советников глав государств на конец августа, 28 числа. Затем должна была состояться встреча министров иностранных дел "четверки" и уже после — встреча лидеров стран, сообщал он в интервью телеканалу "Украина-24".

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Как известно, в декабре прошлого года в "нормандском формате" были достигнуты договоренности по Донбассу, из которых частично выполнена только одна – обмен пленными. А вот главное требование – прекращение огня – Россия до сих пор отказывается выполнить.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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