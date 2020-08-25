Никто не сможет положить войне конец быстрее, чем я – Зеленский

Президент отметил, что в команде предшественников не были так заинтересованы в прекращении боевых действий

Процесс прекращения боевых действий на Донбассе продвигается не так быстро, как ожидалось, но все же идет достаточно уверенно. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью телеканалу Euronews.

Реклама

Зеленский возлагает большие надежды в вопросе окончания войны на вторую "нормандскую встречу".

"Все продвигается, но не так быстро, как я ожидал. Но сейчас перемирие. Будет встреча в "нормандском формате". В-третьих, был обмен пленными. Мы договорились о линии разграничения и 20 точках разминирования. Это очень важно. Сколько еще времени понадобится? – Я не знаю. Думаю, по результатам второй "нормандской встречи" высок шанс окончания войны", – заявил Зеленский.

Читайте также: "Самая главная задача – закончить войну": эксклюзивное интервью с Владимиром Зеленским

В то же время президент уверен, что он стремится к установлению мира на украинском востоке гораздо больше, чем его предшественники. Также не сомневается, что именно при нем на Донбассе перестанут стрелять.

Реклама

"Я хочу верить, что это произойдет в этом году. Я очень хочу верить в это, и я верю. Если бы это зависело только от меня... Я не хочу сейчас называть имена, но по сравнению с прошлой командой никто так сильно не хотел этого, как я, даже близко. Никто не сделал так много с точки зрения ускорения процесса и оказания на него давления. И все видят это! И я говорю не только о нас, Украине, наши иностранные партнеры видят это. Я знаю, что никто не сможет положить войне конец быстрее, чем я", – отметил глава государства.

Также Зеленский отметил, что если Минские соглашения и "нормандский формат" не сработают, у Украины есть альтернативные планы действий.

Ранее встреча советников лидеров государств – участников "нормандского формата", которая должна была состояться 28 августа в Париже, перенеслась в связи с командировкой советника президента Франции Эммануэля Бонна. Новая дата пока не называется. Она должна была предшествовать встрече глав государств "нормандской четверки".

Видео: Telegram-канал Владимира Зеленского

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама