Поднимает ставки или дрессирует Германию: почему Россия сорвала переговоры в Париже

Запланированные на 28 августа переговоры советников глав "Нормандской четверки" в Париже отменены не из-за разногласий по итоговым документам, как это пытаются представить российские СМИ, а потому что Москва пытается блокировать институт внешнеполитических советников глав "Нормандской четверки".

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Об этом переговорщик в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе от отдельных районов Донецкой области Сергей Гармаш пишет на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что претензию – отсутствие реакции на его вариант документа – замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак озвучивал, когда отказывался от встреч в формате советников Н-4 в своем письме месяц назад.

"Целью остается блокирование института внешнеполитических советников Н-4. Ультиматум Украине по постановлению ВР не вышел, они нашли другую причину, чтобы заблокировать Н-4", – пишет Гармаш.

Он заметил, что проект итогового документа встречи советников 28 августа, который был слит в СМИ, показывает, что РФ изначально подготовила ультимативный документ, который не мог быть согласован. "То есть РФ изначально делала все, чтобы сорвать встречу", – делает вывод переговорщик.

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По его мнению, так Россия "дрессирует" Германию и Францию, срывая встречу, уже анонсированную украинским президентом и германским министром иностранных дел.

"России невыгодна встреча советников 28 августа, - считает Гармаш. - Во-первых, из-за письма Козака, в котором он заявил, что больше не будет принимать в них участия (потеря лица); во-вторых, из-за желания перенести решение вопросов в ТКГ, где нет Германии и Франции, но есть ОРДЛО и весьма слабое сопротивление Украины (Кравчук-Фокин) их субъективизации".

По мнению переговорщика, Россия заинтересована решить вопрос Донбасса как можно скорее, до выборов в США.

"Она понимает, что быстрее решит его в ТКГ, чем в Н-4. Причем всем понятно, что подготовить и проголосовать нужные ей законы ВР просто не успеет, но важно достичь договоренностей о них в ТКГ, поскольку именно ТКГ должна делать это согласно Минскому Комплексу мер. А после этого уже можно будет обвинять Украину в срыве достигнутых в ТКГ договоренностей", – продолжает Гармаш.

Он считает, что Европа тоже заинтересована решить вопрос Донбасса до выборов в США. Берлин и Париж не хотят активного участия США в решении конфликта.

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"И Россия это знает, поэтому Россия будет поднимать ставки, играя на этом желании Европы. Таким образом, РФ или добьется уступок в Н-4, или будет блокировать Н-4 и перенесет решение вопросов в ТКГ, где будет добиваться уступок от Украины обещая заветную встречу и "мир", – говорит переговорщик.

Он напомнил, что глава МИД РФ Сергей Лавров 21 августа еще раз подчеркнул в интервью газете "Труд", что Россия не является стороной конфликта.

"И еще раз заявил о закреплении особого статуса ОРДЛО в Конституции, как "ключе к урегулированию кризиса на Украине и решению вопросов безопасности, социально-экономических и гуманитарных проблем". Это при том, что Кравчук откровенно заявил: 300 голосов в парламенте не будет. То есть Россия не заинтересована в реалистичном компромиссе. Здесь или Лавров не в теме, или Москва потом откажется от этого требования (все равно оно невыполнимо) и подаст это как компромисс со своей стороны", – подытожил Гармаш.

Напомним, в Офисе президента Зеленского заявили, что встреча в Париже переносится в связи с командировкой советника президента Франции Эммануэля Бонна.

Как известно, в декабре прошлого года в "нормандском формате" были достигнуты договоренности по Донбассу, из которых частично выполнена только одна – обмен пленными. А вот главное требование – прекращение огня – Россия до сих пор отказывается выполнить.

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Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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