Все пять вопросов Зеленского к украинцам

Полный список из пяти вопросов, которые рамках всеукраинского опроса украинцам задаст президент Владимир Зеленский 25 октября, в день местных выборов, выглядит так:

Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах? Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны? Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелых больных? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

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Их в течение несколько дней называл сам Зеленский в своем Telegram-канале.

Президент также попросил украинцев написать темы, которые их интересуют, для следующих опросов. В качестве примера глава государства назвал легализацию оружия, "евробляхи" и двойное гражданство.

Видео: Офис президента

"Не все из 5 вопросов нравятся? Окей. Находи это видео на официальных страницах и пиши в комментариях, о чем еще ты хотел бы высказаться как гражданин Украины. Легализация оружия? Двойное гражданство? Продолжительность обучения в школе, еврономера, парламентская республика и многое другое. Пиши, какие вопросы стоит включить в следующие опросы", – сказал Зеленский.

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В Офисе президента подчеркивали, что опрос 25 октября не является референдумом и не будет иметь никаких юридических последствий.

В ближайшее время официально представят общественную организацию, которая будет заниматься "опросом Зеленского" для местных выборов. Финансировать этот опрос будут меценаты.

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