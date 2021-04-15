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Зеленский, Меркель и Макрон проведут переговоры, но без Путина – СМИ

15 апреля, 15:42

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Недавно Путин обсуждал Украину с лидерами Франции и Германии без Зеленского – теперь проигнорировали хозяина Кремля

Завтра президент Владимир Зеленский во время визита в Париж встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Но намечаются и трехсторонние переговоры – к ним в формате видеоконференции подключится канцлер Германии Ангела Меркель.

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Об этом сообщил источник изданию ZN.UA.

Отмечается, что это будут полноценные переговоры трех лидеров, практически "нормандский формат".

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"Эти переговоры в формате трио показывают, что разговоры, что якобы Путин будет говорить об Украине без Украины, не соответствует действительности. Цель Путина – расколоть "нормандский формат". Эти переговоры в видеоформате являются свидетельством поддержки Украины со стороны Франции и Германии", – заявил источник.

Как сообщали новости "Сегодня", 30 марта Путин, Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели трехсторонние переговоры, затронув и тему Украины. При этом Франция и Германия выступили в поддержку урегулирования на Донбассе.

Видео: Сегодня
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Франция Владимир Зеленский Ангела Меркель Эммануэль Макрон
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