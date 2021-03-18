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Зеленский и Науседа начали переговоры: видео, как встречали президента Литвы

18 марта, 11:24

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Переговоры президентов Литвы и Украины сейчас проходят в узком кругу

Президент Литвы Гитанас Науседа начал визит в Украину. Глава украинского государства Владимир Зеленский принял его в Мариинском дворце.

Видео: president.gov.ua
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Литовского лидера встретили традиционно – почетный караул, оркестр и с красной дорожкой. Президенты осмотрели строй, потом Науседа поприветствовал их.

Далее Зеленский и Науседа поприветствовали делегации обеих стран. После официальной церемонии началась встреча президентов Литвы и Украины в узком кругу.

Под председательством глав государств также пройдет заседание Совета президентов. По результатам переговоров будут подписаны двусторонние документы и состоится общение президентов с представителями СМИ. А завтра ожидается выступление президента Литвы в Верховной Раде. Читайте подробнее о программе визита Науседы в Украину.

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Напомним, в телефонном разговоре Зеленского и Науседы 27 апреля 2020 года глава украинского государства пригласил своего коллегу с визитом в Киев.

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А 27 ноября 2019 года в Вильнюсе президенты Украины и Литвы приняли участие в работе V Двустороннего экономического форума.

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Литва встреча Владимир Зеленский Гитанас Науседа

Источник: Сегодня

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