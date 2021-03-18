Зеленский и Науседа начали переговоры: видео, как встречали президента Литвы

Президент Литвы Гитанас Науседа начал визит в Украину. Глава украинского государства Владимир Зеленский принял его в Мариинском дворце.
Литовского лидера встретили традиционно – почетный караул, оркестр и с красной дорожкой. Президенты осмотрели строй, потом Науседа поприветствовал их.
Далее Зеленский и Науседа поприветствовали делегации обеих стран. После официальной церемонии началась встреча президентов Литвы и Украины в узком кругу.
Под председательством глав государств также пройдет заседание Совета президентов. По результатам переговоров будут подписаны двусторонние документы и состоится общение президентов с представителями СМИ. А завтра ожидается выступление президента Литвы в Верховной Раде. Читайте подробнее о программе визита Науседы в Украину.
Напомним, в телефонном разговоре Зеленского и Науседы 27 апреля 2020 года глава украинского государства пригласил своего коллегу с визитом в Киев.
А 27 ноября 2019 года в Вильнюсе президенты Украины и Литвы приняли участие в работе V Двустороннего экономического форума.
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