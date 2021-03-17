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Начал визит со "Слава Украине": в Киев прилетел президент Литвы (фото)

17 марта, 21:53

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Гитанаса Науседу и его жену тепло встретили в "Борисполе"

Президент Литвы Гитанас Науседа начал свой первый официальный визит в Украину, который также стал его первой заграничной поездкой после объявления карантина из-за коронавируса.

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Снимки радушного приема, который устроили высокопоставленной делегации в аэропорту "Борисполь", уже появились в Instagram Науседы.

Фото: instagram.com/gitanasnauseda

Фото: instagram.com/gitanasnauseda

"Слава Украине!" Приветствую Украину – это мой первый официальный визит в эту страну. В аэропорту встретили душевно – хлебом-солью", – пишет президент.

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Свой визит он начал со слов поддержки, напомнив о том, что Украина переживает российскую военную агрессию и борется с невидимым врагом – пандемией.

"Поддержка Украины сейчас чрезвычайно важна", – резюмирует Науседа.

Фото: instagram.com/gitanasnauseda

Фото: instagram.com/gitanasnauseda

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Со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским он встретится позже. Хотя президент Украины уже приветствовал гостя на своей странице в Instagram.

Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Главная цель визита литовцев – проведение Совета президентов Украины и Литвы, где Науседа и Зеленский будут сопредседателями. Помимо того, визит Науседы призван укрепить отношения двух стран, поддержать евроатлантические и евроинтеграционные стремлений Украины.

Он планирует обсудить усиление реформ в Украине, политику "Восточного партнерства" и вопросы региональной безопасности – в частности угрозу, которая исходит от Астравской АЭС в Беларуси.

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Фото: instagram.com/gitanasnauseda

Фото: instagram.com/gitanasnauseda

Помимо него, в состав делегации входит первая леди и семь членов литовского правительства: министры обороны, культуры, соцзащиты и труда, транспорта и коммуникаций, экономики и инноваций, энергетики, а также иностранных дел.

Литовская делегация пробудет в Украине три дня – до 19 марта.

Стоит отметить, что визит Гитанаса Науседы является ответным – в 2019 году Зеленский посетил Литву, где встречался со своим коллегой.

А в прошлом году он пригласил Науседу посетить Киев с первым для него официальным визитом.

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Литва визит в Киев Гитанас Науседа

Источник: Сегодня

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