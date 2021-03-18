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Зеленський і Науседа почали переговори: відео, як зустрічали президента Литви

18 березня, 11:24

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Переговори президентів Литви та України зараз проходять у вузькому колі

Президент Литви Гітанас Науседа почав візит до України. Глава української держави Володимир Зеленський прийняв його в Маріїнському палаці.

Відео: president.gov.ua
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Литовського лідера зустріли традиційно – почесна варта, оркестр і з червоною доріжкою. Президенти оглянули стрій, потім Науседа привітав їх.

Далі Зеленський і Науседа привітали делегації обох країн. Після офіційної церемонії розпочалася зустріч президентів Литви та України у вузькому колі.

Під головуванням глав держав також пройде засідання Ради президентів. За результатами переговорів буде підписано двосторонні документи і відбудеться спілкування президентів з представниками ЗМІ. А завтра очікується виступ президента Литви у Верховній Раді. Читайте детальніше про програму візиту Науседи в Україну.

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Нагадаємо, у телефонній розмові Зеленського і Науседи 27 квітня 2020 року глава української держави запросив свого колегу з візитом до Києва.

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А 27 листопада 2019 року у Вільнюсі президенти України і Литви взяли участь у роботі V Двостороннього економічного форуму.

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Литва зустріч Володимир Зеленський Гітанас Науседа

Джерело: Сьогодні

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