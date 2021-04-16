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Зеленский анонсировал новую "нормандскую встречу": на кону – мирный план

16 апреля, 17:48

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Сейчас каждая страна выдвигает свои предложения, и советники лидеров соберутся для утверждения позиций

Президент Владимир Зеленский заявил, что 19 апреля должна состояться встреча советников глав государств "Нормандской четверки" для обсуждения мирного плана по Донбассу, предложенного Францией и Германией. Об этом он заявил после переговоров в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

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По его словам, сейчас каждая страна выдвигает свои предложения, и советники лидеров соберутся для утверждения позиций по мирному плану.

"19 числа этого месяца будет заседание советников "Нормандской четверки". Будет обсуждаться ряд вопросов. В первую очередь будут обсуждаться т.н. кластеры, которые сделали французской и немецкой стороной с дополнениями Украины, рассматривается также Россией. Все четыре страны подготовят дополнения к этим кластерам – с чем согласны, с чем не согласны. Кластеры – это пошаговое выполнение Минских соглашений", – сказал Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", Франция и Германия представили новый мирный план по Донбассу – своеобразную дорожную карту по выполнению договоренностей, и этот документ одобрен Киевом. Также в Украине назвали три варианта для России по этому плану.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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Владимир Зеленский мирный план Нормандская четверка нормандский формат

Источник: Сегодня

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