Завершились переговоры США и России по ядерному оружию: о чем договорились

Результаты третьего раунда переговоров по СНВ-3 особо не отличаются от предыдущих

Соединенные Штаты и Россия завершили 18 августа третий раунд переговоров по заключению нового соглашения о стратегических наступательных вооружениях (СНО-ІІІ), также известного под названием New Start ("Новый старт"), срок действия которого истекает в следующем году. Об этом сообщает "Радио Свобода".

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В этот раз переговорщикам снова не удалось прийти к согласию по ряду вопросов.

"Между Россией и Соединенными Штатами есть определенные точки соприкосновения, но мы до сих пор очень далеки друг от друга по ряду вопросов", – сказал журналистам специальный представитель США по вопросам контроля вооружений Маршал Биллингсли после переговоров в Вене.

По его словам, американцы готовы рассмотреть расширение соглашения New Start, но это станет возможно, только после разрешения опасений, возникающих у США из-за наращивания Россией неограниченных мощностей.

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Замглавы МИД России Сергей Рябков, представлявший страну на переговорах, подтвердил, что приоритеты двух стран "на этом этапе значительно отличаются".

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"Россия выступает за продление Соглашения New Start, но не готова платить за это любую цену", - сказал он.

Ранее Россия заявляла, что готова продлить соглашение New Start без предусловий, там считают, что для обсуждения нового варианта соглашения нет времени. Тогда как США хотят, чтобы любые новые договоренности покрывали все виды боеголовок, предусматривали более тщательные проверки и большую прозрачность, а также выступают за включение Китая. Китай, в свою очередь заявил, что не заинтересован в участии в подобных переговорах.

Напомним, на прошлой неделе появилась информация, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хотел бы провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным перед ноябрьскими выборами в США, рассчитывая договориться о подписании нового соглашения о контроле над стратегическими наступательными вооружениями.

В то же время советник Трампа заявил, что президент собираеться встретиться с Путиным только после победы на предстоящих выборах.

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