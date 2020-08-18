Трамп хочет обсудить ситуацию в Беларуси с Россией

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен обсудить с Россией "в подходящее время" протесты против главы Беларуси Александра Лукашенко, которые, по словам Трампа, "выглядели в основном мирными". Об этом он заявил во вторник в Белом доме, передает Reuters.

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Трамп заметил, что, похоже, в Беларуси не слишком много демократии, поскольку 10 дней назад там поднялась волна протестов против фальсификаций на выборах.

"Это, безусловно, очень большие протесты, и они кажутся мирными", – добавил президент США.

В то же время Трамп не сообщил каких-либо подробностей о том, когда он намерен провести переговоры с Москвой, добавив, что также собирается поговорить и с представителями других стран.

Напомним, 18 августа, выступая в Белом доме по случаю столетней годовщины со дня ратификации 19-й поправки к Конституции США, Трамп заявил, что США поддерживают участников антиправительственных демонстраций в Беларуси и демократические стремления жителей страны.

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Он также сравнил ситуацию в Беларуси с протестами, которые охватили США после убийства в городе Миннеаполис чернокожего американца Джорджа Флойда.

Напомним, 9 августа в Беларуси завершились выборы президента, на которых, согласно официальным данным, победил действующий президент Александр Лукашенко. Такие результаты возмутили оппозицию и многих граждан Беларуси, поскольку были зафиксированы многочисленные факты фальсификаций и подтасовок.

Белорусы уже больше недели протестуют против Александра Лукашенко, причем со стороны граждан протесты носят мирный характер, силовики же, судя по многочисленным видео и свидетельствам людей, проявляют неоправданную жестокость.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудит в подходящее время с Россией ситуацию с массовыми протестами в Белоруссии, сообщает Reuters.

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"Кажется, в Белоруссии недостаточно демократии. Протесты действительно очень широки, но они выглядят мирными", ‒ цитирует Трампа агентство.

Президент США Дональд Трамп заявил, что "в нужное время" собирается обсудить с Россией ситуацию в Беларуси. Он не уточнил, когда именно будет говорить с Москвой, однако отметил, что пообщается о Беларуси и

По словам президента, ему не кажется, что в Беларуси "слишком много демократии".

"Мне нравится видеть демократию. Демократия – очень важная в мире ", – сказал Трамп.

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