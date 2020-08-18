В Конгрессе США резко отреагировали на желание Путина помочь Беларуси

Комитет по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса раскритиковал заявление президента России Владимира Путина о готовности помочь властям Беларуси.

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"В то время, когда Кремль пытается подорвать суверенитет и независимость еще одной европейской страны, мы решительно осуждаем опрометчивое предложение президента России Владимира Путина оказать военную помощь режиму Лукашенко в Беларуси". Об этом говорится в совместном заявлении председателя комитета Элиота Энгела и старшего республиканца комитета Майкла Маккола, – пишет "Интерфакс".

"Мы призываем администрацию (США – Ред.) продолжать отвергать агрессию Москвы и работать с нашими европейскими союзниками для поддержки белорусского народа, требовать освобождения тысяч задержанных мирных демонстрантов и политзаключенных, осуждать чрезмерное применение белорусскими властями насилия и защищать суверенное право Беларуси строить свое собственное будущее", – подчеркивают авторы заявления.

США поддерживают народ Беларуси, "который продолжает осуществлять свое право на протест и требовать более свободной, более демократической страны, его голос должен быть услышан".

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Напомним, Лукашенко согласился на перевыборы и назвал их условием принятие на референдуме новой конституции.

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Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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