Українська
$ 27,31
32,37
  1. Новости политики

В Конгрессе США резко отреагировали на желание Путина помочь Беларуси

18 августа, 05:14

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Конгрессмены призвали защищать суверенное право Беларуси строить свое собственное будущее

Комитет по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса раскритиковал заявление президента России Владимира Путина о готовности помочь властям Беларуси.

Реклама

"В то время, когда Кремль пытается подорвать суверенитет и независимость еще одной европейской страны, мы решительно осуждаем опрометчивое предложение президента России Владимира Путина оказать военную помощь режиму Лукашенко в Беларуси". Об этом говорится в совместном заявлении председателя комитета Элиота Энгела и старшего республиканца комитета Майкла Маккола, – пишет "Интерфакс".

"Мы призываем администрацию (США – Ред.) продолжать отвергать агрессию Москвы и работать с нашими европейскими союзниками для поддержки белорусского народа, требовать освобождения тысяч задержанных мирных демонстрантов и политзаключенных, осуждать чрезмерное применение белорусскими властями насилия и защищать суверенное право Беларуси строить свое собственное будущее", – подчеркивают авторы заявления.

США поддерживают народ Беларуси, "который продолжает осуществлять свое право на протест и требовать более свободной, более демократической страны, его голос должен быть услышан".

В тренде
Жена белорусского оппозиционера сбежала в Украину

Напомним, Лукашенко согласился на перевыборы и назвал их условием принятие на референдуме новой конституции.

Реклама

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия США Беларусь Владимир Путин Александр Лукашенко Конгресс США

Источник: Интерфакс

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Трамп, Байден и Украина – какой президент США для нас
Трамп, Байден и Украина – какой президент США для нас "лучше"Политика
Нападение Геруса на журналистов
Нападение Геруса на журналистов "Сегодня" в Турции: все подробности скандала (видео)Политика
"Слуги народа" припугнули Лукашенко судьбой ЯнуковичаПолитика
Германия озвучила требования к Лукашенко
Германия озвучила требования к ЛукашенкоПолитика
Жена белорусского оппозиционера сбежала в Украину
Жена белорусского оппозиционера сбежала в УкраинуПолитика
Лукашенко назвал НАТО угрозой Беларуси: что ответил Альянс
Лукашенко назвал НАТО угрозой Беларуси: что ответил АльянсПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять