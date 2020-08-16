Трамп хочет встретиться с Путиным до президентских выборов в США, – СМИ

Американский президент рассчитывает подписать с РФ новый договор о контроле над стратегическими вооружениями

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил своим помощникам, что хотел бы провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным перед ноябрьскими выборами. Об этом сообщили сразу четыре осведомленных источника, передает NBC News.

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В данный момент официальные лица США изучают возможные время и место для встречи двух президентов, в том числе встреча возможна в следующем месяце в Нью-Йорке.

По словам собеседников издания, Трамп рассматривает встречу, как возможность продемонстрировать потенциальным избирателям, что он способен заключать соглашения.

"Он хочет, чтобы это продемонстрировало его способности заключать сделки", – сказал один из них.

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Еще один представитель Белого дома сообщил, что команда президента планирует провести больше встреч с мировыми лидерами до предстоящих выборов президента в США.

В то же время советник по национальной безопасности президента США Роберт О’Брайен заявил сегодня, что Трамп не просил о встрече с Путиным в США, но надеется принять его у себя для подписания нового соглашения о контроле над стратегическими наступательными вооружениями (СНВ-3).

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"Мы не проводим встречу с Путиным в Соединенных Штатах, но мы хотели бы, чтобы Путин приехал сюда, чтобы подписать соглашение о контроле над вооружениями, которое защищает как американцев, так и россиян", – сказал О’Брайен.

В Кремле пока не ответили на просьбу издания прокомментировать данную информацию.

Ранее мы сообщали, что Трамп заявил, что хотел бы пригласить российского лидера Владимира Путина на саммит Большой семерки (G7), который он намерен созвать после президентских выборов в США, намеченых на ноябрь.

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"Мы собирались сделать это в сентябре, и они хотели так сделать, это могла быть телеконференция или личная встреча, но я теперь предлагаю сделать это когда-нибудь после выборов, когда будет немного побольше времени, чтобы об этом подумать, G7 – это очень важно", – заявил на этой неделе Трамп.

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