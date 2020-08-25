Запорожье, Херсон, Николаев: Зеленский опубликовал фильм о своих поездках

Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее посетил раненых воинов, опубликовал видео о своей поездке по трем регионам страны.

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В ролике, опубликованном на официальном Telegram-канале главы государства, говорится о самых ярких эпизодах посещения Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

"Эти три чудесных региона, которые лежат на юге и юго-востоке страны, уже получили свои стратегии развития, по которым будут строиться до 2027 года", - отметил Зеленский.

Он добавил, что планы развития были созданы не для "галочки" и над ними работали лучшие специалисты из разных сфер, а также представители местных жителей.

Видео: Telegram-канал Владимира Зеленского

"А еще приятнее то, что в каждом регионе есть команда умных, смелых и работящих людей, которые готовы воплощать план в жизнь", – резюмировал президент.

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Отметим, что в ходе визита в Николаевскую область Зеленский показал свои способности в баскетболе во время инспекции санаторной школы-интерната.

Напомним, в ходе поездки президента в Херсонскую область он проинспектировал объекты "Большой стройки", с медиками обсудил реформу медицины, была представлена программа развития этого региона.

Ранее мы сообщали, что глава государства во время поездки в Запорожскую область проинспектировал трассу М-18 Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта. Он заявил, что до конца года в Украине будет построено около 500 км дорог.

Также напомним, госпроект "Большая стройка" не был приостановлен даже в условиях карантина. Подробнее о нем узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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