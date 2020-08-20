"Невероятный потенциал": фото и видео визита Зеленского в Херсонскую область

После вчерашней поездки президента в Запорожскую область сегодня Владимир Зеленский посетил Херсонщину. Он проинспектировал объекты "Большой стройки", с медиками обсудил реформу медицины, была представлена программа развития этого региона.

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Об этом сообщает Офис главы государства.

Первым делом гарант ознакомился с реконструкцией приемного отделения Херсонской городской больницы, которое обошлось в 8,8 млн грн. Завершение работ ожидается до 15 октября.

"Херсонская область – среди лидеров по строительству. Для меня особенно важно, чтобы у нас была качественная и комфортная медицина. Восемь приемных отделений пока достаточно. Главное – чтобы быстро, чтобы было все современное оснащение. Это здоровье наших людей", – сказал Зеленский.

Президент во время общения с врачами отметил, что важно на всех звеньях медицины достойные условия и зарплата.

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"При всем уважении к врачам первичного звена, мне кажется, что это нечестно, когда заработная плата у одних врачей по сравнению с другими – выше. И сравнение здесь не зависело от качества врача, профессиональных действий, заслуг, образования и так далее, а сравнение только в том, что часть реформы сделана, а часть – нет… Мы честно сказали, что медики в стране есть, а медицина – большая проблема. Медики у нас замечательные, а медицины ни технически, ни по условиям, ни по уровню заработной платы у нас нет. Мы в начале всех этих действий и хотим сделать действительно нормальную медицину", – сказал глава государства.

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Зеленский посетил завод "Паллада", который входит в госконцерн "Укроборонпром". Сегодня завод строит различные по назначению и грузоподъемности доки – от монолитных железобетонных грузоподъемностью 400 тонн до композитных грузоподъемностью свыше 30 тыс. тонн, многие из которых уникальны. Работники обратили внимание президенте на нехватку специалистов для таких заводов и на организацию их профессионального образования.

"Мы знаем об этой проблеме и готовим программу улучшения профессионально-технического образования. Это очень важная для нас отрасль, которая поможет Украине стать конкурентоспособной", – сказал гарант.

Зеленский принял участие в представлении Стратегии развития области на 2021-2027 годы. По его словам, Херсонская область имеет невероятный потенциал в агропромышленности, туризме, возобновляемой энергетике, транспортной сфере, а херсонская земля невероятно плодородная.

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"Мы вместе с вами строим собственный дом под названием Украина. Не подкрашиваем. Не латаем дыры. А именно строим. И, будем откровенны, фактически строим почти с нуля. Стратегия каждой области создается не в высоких столичных кабинетах, а непосредственно на месте событий, в постоянном диалоге с людьми. Каким будет твой край – зависит только от тебя. Следовательно, только от тебя зависит, какой будет наша страна. Потому что Украина – это ты", – резюмировал он.

Видео: president.gov.ua

Как сообщали новости "Сегодня", во время вчерашней поездки по Запорожской области он заглянул на остров Хортица, где казак провел с Зеленским опасный трюк.

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