Зеленский в Николаеве "сыграл в баскетбол": забавное видео

Президент Владимир Зеленский после опасного трюка в Запорожской области с казаком во время визита в Николаев показал свои способности в баскетболе.

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Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Facebook.

"Проверил санаторную школу-интернат в Николаеве. Здесь и ремонт, и хорошо оборудованы профессиональные и реабилитационные классы, и спортзалы, и даже бассейн. Нам точно надо беречь такие заведения", – написал президент.

А вот спортзал он проинспектировал с особым удовольствием, забросив в баскетбольное кольцо мяч.

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Видео: facebook.com/zelenskiy95

Отметим, президент продолжает мини-турне по югу Украины. Как сообщали новости "Сегодня", 19 августа Зеленский ездил в Запорожскую область. Там он ознакомился с ходом строительства автотранспортной магистрали через реку Днепр в областном центре и сделал селфи на строящемся мосту.

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А на следующий день, 20 августа, Зеленский был с визитом в Херсонской области. Он проинспектировал объекты "Большой стройки", с медиками обсудил реформу медицины, была представлена программа развития этого региона. Гарант посетил завод "Паллада", который входит в госконцерн "Укроборонпром". Предприятие строит различные по назначению и грузоподъемности доки.

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