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Зеленский посетил раненых военных, а Михалок спел "гимн" Майдана: фото

24 августа, 15:48

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Известный артист прямо в палате спел песню, которую написал для майдановцев

Президент Владимир Зеленский утром поздравил украинцев с Днем Независимости, после чего отправился вместе с супругой в Национальный военно-медицинский клинический центр "Главный военный госпиталь" и пообщались с ранеными военными.

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Об этом сообщает Офис главы государства.

Он зашел прямо в палаты к военным. Вместе с ним был известный музыкант Сергей Михалок ("Ляпис 98"). Президент поинтересовался, получают ли бойцы всю необходимую помощь, а медики ему рассказали о состоянии раненых.

"Благодарны вам за службу. Мощные, смелые ребята, защищаете нашу страну. Вы рискуете самым ценным – здоровьем и жизнью. Ребята, желаю выздоровления, а родным – держитесь. Поздравляю с Днем Независимости", – сказал президент и вручил военным государственные награды.

Михалок с группой "Ляпис 98" исполнили композицию "Воины света" и вручили подарки.

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"Мы написали песню, которая стала неофициальным гимном Майдана. В Украине сегодня День Независимости, а в нашей стране сейчас люди тоже борются и поют такие же песни. Надеемся, что вы все выздоровеете. И вы будете жить, как и мы, в мирной прекрасной стране", – сказал он.

Напомним, сегодня Украина празднует 29-ю годовщину своей независимости. Утром началась официальная часть мероприятий, в которых приняли участие президент Владимир Зеленский с первой леди, политики, чиновники, артисты, государственные деятели. Смотрите фото и видео, как Украина празднует День Независимости.

В этом году не было традиционного парада с солдатами и военной техникой, поскольку глава государства считает, что сейчас не время для этого. Зеленский объяснил, когда в Украине состоится военный парад.

Все подробности в спецтеме День Независимости-2020

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военные раненые госпиталь Владимир Зеленский Сергей Михалок День Независимости 2020

Источник: Сегодня

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