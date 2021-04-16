Войска России не на пороге, а в нашем доме – Яценюк

Украина никогда не сдастся, заявил политик в ходе дискуссии на КФБ

Президент Владимир Зеленский не привезет совстречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном ни новый пресловутый "Минск", ни новый "Будапештский меморандум", хотя враг и находится в нашем доме.

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Об этом заявил премьер-министр (2014-16), председатель Киевского форума по безопасности Арсений Яценюк.

"Ожидаю, что позиция президента Франции будет так же сильна, как и позиция президента США, по защите ценностей свободного мира и защите Украины от российской агрессии", – заявил он в ходе дискуссии на Киевском форуме по безопасности.

Яценюк отметил, что в 2014 году говорил тогдашнему президенту и вице-президенту США в Овальном кабинете, что Украина никогда не сдастся: "Могу это повторить еще раз. Мы никогда не сдадимся".

"Сегодня Украина защищает весь мир, борется за свою территориальную целостность и суверенитет, защищает Европейский Союз и весь свободный мир. Все должны осознать это, в разных столицах", – подчеркнул он.

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Режим Путина, подчеркнул Яценюк, – это угроза всему миру: Соединенным Штатам, Украине и Европейскому Союзу.

Сегодня Украина окружена агрессивными российскими войсками, добавил он: "Это огромное наращивание военной мощи Путиным у границ Украины означает не просто то, что они у нашего порога. Они уже в нашем доме. И это делает ситуацию совершенно иной".

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Яценюк обратился к США и ЕС с тем, что Украина нуждается в поддержке – летальном и нелетальном оружии, совместных учениях, военной и технической помощи для наших войск.

Что касается политической поддержки, подчеркнул он, очевидным является то, что украинский народ убежден, что наше будущее – в НАТО и Европейском Союзе: "Мы понимаем, что не можем получить членство очень быстро. Но мы начали этот процесс в 2008 году. Как председатель Верховной Рады (2007-2008) я написал письмо в НАТО, вместе с тогдашним президентом и премьер-министром, с призывом предоставить Украине ПДЧ".

Уже давно пора выполнить обещание, данное Украине в Бухаресте в 2008 году, отметил Яценюк.

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Киевский форум по безопасности – главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.

Напомним, после встречи с Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель Зеленский анонсировал встречу советников глав государств "Нормандской четверки" 19 апреля для обсуждения мирного плана по Донбассу.

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