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Яценюк о визите Зеленского в Париж: Главное, чтобы Макрон не умиротворял Путина

15 апреля, 10:44

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

У президента Франции есть два варианта – примирятся с агрессором или пригрозить России жесткими мерами за агрессию против Украины

Во время визита президента Владимира Зеленском в Париж для Украины было бы идеально, чтобы президент Франции Эммануэль Макрон официально заявил о поддержке Киева, обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Донбассу и пригрозил Москве санкциями.

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Об этом сказал в эфире одного из украинских телеканалов премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

Он предупредил, что в Европе скоро состоится ряд выборов, в частности в Германии и Франции и здесь стоит понимать, что союзникам Украины будет не до Украины – они в первую очередь будут рассматривать свои внутриполитические вопросы, а только потом внешнеполитические.

Политик рассчитывает, что во время визита Зеленского в Париж Макрон, по крайней мере, сделает такой жест, как сделал его предшественник Олланд (в свое время он отказался продавать России вертолетоносцы "Мистраль", которые предназначались для Крыма).

"Главное, чтобы от Макрона не было жеста примирения или умиротворения агрессора Путина. Зная о больших культурных связях между Францией и Россией, чтобы эти культурные связи сейчас не сыграли такую очень злую шутку в наших двусторонних отношениях", – сказал Арсений Яценюк.

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Он считает, что лучшим вариантом будет официальное заявление Макрона на пресс-конференции о безоговорочной поддержке Украины в противостоянии с Россией.

"Что Франция, как одна из ключевых стран Европейского Союза, будет помогать Украине в поставках вооружений для украинской армии, потребует усиления санкций против РФ, если Россия снова пойдет в наступление на Украину. Что Франция не будет делать Украину виновной в невыполнении Россией Минских соглашений, а публично обвинит Россию в нарушении "Минска" и в агрессивной политике по отношению к Украине", – подчеркнул политик.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Франция и Германия потребовали от Москвы объяснений из-за стягивания войск к границе Украины.

Видео: Сегодня

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Россия Франция визит Арсений Яценюк Владимир Зеленский Эммануэль Макрон

Источник: Сегодня

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