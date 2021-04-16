Війська Росії не на порозі, а в нашому домі – Яценюк

Україна ніколи не здасться, заявив політик у ході дискусії на КБФ

Президент Володимир Зеленський не привезе із зустрічі з французьким колегою Еммануелем Макроном ні новий горезвісний "Мінськ", ні новий "Будапештський меморандум", хоч ворог і знаходиться в нашому дому.

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Про це заявив прем’єр-міністр (2014-16), голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк

"Очікую, що позиція президента Франції буде так само сильна, як і позиція президента США, щодо захисту цінностей вільного світу та захисту України від російської агресії", – наголосив він у ході дискусії на Київському безпековому форумі.

Яценюк зазначив, що 2014 року говорив тодішньому президенту й віце-президенту США в Овальному офісі, що Україна ніколи не здасться: "Можу це повторити ще раз. Ми ніколи не здамося".

"Сьогодні Україна захищає весь світ, бореться за свою територіальну цілісність і суверенітет, захищає Європейський Союз і увесь вільний світ. Усі мають усвідомити це, у різних столицях", – наголосив він.

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Режим Путіна, підкреслив Яценюк, – це загроза усьому світу: Сполученим Штатам, Україні і Європейському Союзу.

Сьогодні Україна оточена агресивними російськими військами, додав він: "Це величезне нарощування військової потужності Путіним біля кордонів України означає не просто те, що вони біля нашого порогу. Вони вже в нашому домі. І це робить ситуацію абсолютно іншою".

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Яценюк звернувся до США та ЄС з тим, що Україна потребує підтримки – летальної та нелетальної зброї, спільних навчань, військової та технічної допомоги для наших військ.

Щодо політичної підтримки, наголосив він, очевидним є те, що український народ переконаний, що наше майбутнє – в НАТО та Європейському Союзі: "Ми розуміємо, що не можемо отримати членство дуже швидко. Але ми розпочали цей процес у 2008 році. Як голова Верховної Ради (2007-2008) я написав листа до НАТО, разом із тодішнім президентом і прем’єр-міністром, із закликом надати Україні ПДЧ".

Вже давно час виконати обіцянку, яку дали Україні в Бухаресті 2008 року, наголосив Яценюк.

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Київський безпековий форум – головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" 2007 року.

Нагадаємо, після зустрічі з Макроном і канцлером ФРН Ангелою Меркель Зеленський анонсував зустріч радників глав держав "Нормандської четвірки" 19 квітня для обговорення мирного плану щодо Донбасу.

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