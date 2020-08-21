"Я принимаю предложение": Джо Байден официально стал кандидатом в президенты США от демократов

Политик заверил, что в случае победы будет упорно трудиться

Джозеф Байден согласился баллотироваться на пост президента США в качестве кандидата от демократов. Об этом он заявил на партийном съезде, который проходит в виртуальном формате в Милуоки, – пишет ТАСС.

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По словам Байдена, в США сейчас по вине действующего американского лидера Дональда Трамп "слишком много злобы, слишком много страха, слишком много разногласий". "Даю слово: если вы доверите мне пост президента, я буду полагаться на лучшее во всех нас, не на худшее", — сказал политик.

"С большой гордостью и со смирением я принимаю предложение баллотироваться в президенты США", — подчеркнул Байден. Он заверил, что в случае победы будет "упорно трудиться" и в интересах тех, кто не голосовал за него.

Напомним, что демократическая партия США утвердила Байдена своим кандидатом в президенты. Он получил большинство голосов делегатов.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. Кандидатом от республиканцев будет Трамп.

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Байден, который более 35 лет был сенатором от штата Делавэр и занимал пост вице-президента в администрации Барака Обамы, считается ветераном американской политики, одним из самых авторитетных и опытных демократов. Он в течение многих лет непосредственно участвовал в проведении американской политики, в том числе в отношении России и Украины.

В случае победы на выборах Байдену на момент инаугурации будет 78 лет. Таким образом, он станет самым пожилым президентом в истории США.

Напомним, что ранее мы писали о том, какой президент США для нас "лучше".

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