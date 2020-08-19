Байден стал кандидатом в президенты США от демократов

Демократическая партия США утвердила своим кандидатом в президенты на ноябрьских выборах Джозефа Байдена. Это решение принято на общенациональном съезде в Милуоки (штат Висконсин), – об этом сообщает ТАСС.

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Голосование, в котором приняли участие делегации всех штатов и территорий, проходило в виртуальном формате из-за пандемии. Представители делегаций американских штатов и заморских территорий поочередно объявляли о том, за кого их делегаты отдают свои голоса — за Байдена или сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса. Он был основным соперником Байдена во внутрипартийной борьбе, но в апреле вышел из гонки.

Байден перешагнул минимально необходимый порог голосов (2 374), когда свое решение огласили представители делегации Северной Каролины.

Байден получил более 3 550 голосов, Сандерс — свыше 1 150.

Ранее экс-президент США Билл Клинтон заявил, что Белый дом при американском лидере Дональде Трампе превратился в эпицентр хаоса. Мол, кандидат демократов будет кардинально иным президентом, добавил Клинтон.

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