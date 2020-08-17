Трамп, Байден и Украина – какой президент США для нас "лучше"

Байден знает и любит Украину. Трамп дал нам оружие, а России – жесткие санкции. Республиканцы и демократы в равной мере всячески поддерживает нас. На кого ставить Киеву? Спойлер: ни на кого

Избирательная кампания на выборах президента США вступает в решающую стадию. Стартуют съезды Демократической (состоится 17-20 августа) и Республиканской (24-27 августа) партий, на которых будут официально выдвинуты кандидаты от двух крупнейших сил Соединенных Штатов. Впрочем, интриги в этом вопросе нет уже давно. Действующий глава государства Дональд Трамп был, по сути, безальтернативным кандидатом от республиканцев уже на старте кампании. Джо Байден стал таковым позже – в средине апреля, когда его основной конкурент Берни Сандерс отказался от борьбы.

Пережить выборы

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Противостояние же между Трампом и Байденом длится гораздо дольше, нежели официальная кампания. По большому счету, Трамп пытался "сбить" Байдена как наиболее вероятного и опасного оппонента задолго до старта гонки. В том числе, реанимировав уже подзабытое в США дело Burisma. Демократы ответили американскому президенту не менее болезненно, инициировав импичмент Трампа. К сожалению, и в первом, и во втором случае невольным участником скандала оказалась Украина. "К сожалению" – потому, что Киев, конечно, предпочел бы, чтобы в фокусе внимания политических и деловых кругов США наша страна была в контексте экономического, военного, культурного сотрудничества, но отнюдь не подобных скандалов.

Отметим, что до последнего времени украинским властям и дипломатии удавалось "проскочить между каплями", умело лавируя между настойчивыми просьбами отдельных представителей той или иной политсилы. Способствовало этому не только дипломатическое умение, но главным образом то, что в американской системе политических ценностей национальные интересы преобладают над партийными и личными. Украина же остается в фокусе национальных интересов США – по этому поводу в Соединенных Штатах сформирован устойчивый двухпартийный консенсус. Если совсем уж упрощенно: консенсусное желание американских политэлит сохранить с Киевом хорошие отношения, а Украину – в своей орбите избавило нашу страну от излишнего давления.

При этом после нынешних президентских выборов в США откроется новый этап и для Украины. Вопросы и скандалы вокруг Украины, порожденные политическим моментом, станут неактуальными. И для Трампа, и для Байдена эти выборы – последние. После ноября их противостояние потеряет мотивацию. Следовательно, с большой долей вероятности скандалы, в которых фигурировала Украина и два американских политика, уйдут в прошлое. Что открывает Украине путь вести диалог, пусть не с чистого листа, но на более интересные для нас темы.

Вследствие этого остается небезынтересным вопрос, с каким президентом США вести диалог будет проще и выгоднее. Попробуем разобраться.

Джо Байден. Требовательность к украинским властям

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Кандидат от Демократической партии, согласно соцопросам, на данный момент имеет гораздо большие шансы войти в январе будущего года в Белый дом, чем Дональд Трамп – в нем остаться. Сегодня вероятность избрания Байдена оценивается в 90+ процентов, что очень много. С другой стороны, не стоит забывать, что впереди еще два с половиной месяца кампании, американская избирательная система вычурна и неожиданна, потому все может быть.

Экс-вице-президент США знаком украинцам не понаслышке. И точно так же ему знакома Украина. В отличие от Дональда Трампа, который еще до президентства бывал в Москве, но никогда не посещал Украину, Джо Байден посещал Киев неоднократно. Можно сказать, что Байден знает Украину, он, по крайней мере, имел возможность и смог почувствовать ее дух. Это в полной мере чувствуется в его многочисленных высказываниях о нашей стране. Которые отражали и отражают то, что хотят слышать граждане Украины от ближайших союзников, коими являются США.

Начиная примерно с двадцатых чисел января 2014 года, когда ситуация в Киеве накалилась, Джо Байден непосредственно курировал украинское направление. В своих мемуарах он вспоминает, что на протяжении месяца он несколько раз звонил Виктору Януковичу с требованием прекратить насилие. Он же был одним из тех, кто убедил экс-президента Украины принять поражение. "Я сделал последний из многих срочных звонков Януковичу в конце февраля 2014 года, когда его снайперы убивали украинских граждан десятками и у нас были достоверные сведения о том, что он готовит еще более жесткий разгон… Я сказал ему, что все кончено. Пришло время отзывать своих боевиков, и он ушел", – пишет Джо Байден.

В дальнейшем Байден и непосредственно Барак Обама пытались предотвратить агрессию России в Крыму и на Донбассе. Сегодня многие упрекают их в недостаточной жесткости и решительности по отношению к Владимиру Путину, говоря, что, будь на месте Обамы Дональд Трамп и имей он желание, он смог бы "убедить" российского президента не совершать необдуманных поступков. Но, с другой стороны, неизвестно, как развивались бы события, пойди США на эскалацию на территории Украины.

Отметим также: по информации многочисленных источников, Джо Байден был одним из тех в окружении Барака Обамы, кто поддерживал предоставление Украине летального оружия. К сожалению, 44-й президент США не прислушался к мнению вице-президента.

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Всецело выступая за поддержку Украины, Байден в то же время довольно жестко требовал от украинского руководства реформ в политической и экономической сферах. Если проследить выступления вице-президента того времени, то основной упор он делал на демократических преобразованиях и борьбе с коррупцией.

"Должен заверить, если Украина будет продолжать двигаться по этому курсу (реформ, – авт.), то международные партнеры будут помогать, начиная с США. Мы тесно сотрудничаем с международными институтами, чтобы обеспечить то, чтобы в Украине были финансовые ресурсы и необходимая поддержка", – отметил Байден в Киеве осенью 2014 года.

О необходимости преобразований как о наиболее эффективном способе противостоять российской агрессии Байден напоминал и позже. "Страх Кремля — процветающая, реформированная Украина. Реформы для Украины — это не вопрос хорошего правительства, это вопрос безопасности. Вы никогда не будете одни, Америка продолжит поддерживать вас", – отмечал вице-президент США.

"Я бы сделал Украину приоритетом внешней политики США"

Какой будет политика Байдена по отношению к Украине в случае его избрания главой государства? Кратко ответ дал сам Байден. В прошлом году Совет по международным отношениям США (CFR) – влиятельнейшая американская организация, работающая по международным вопросам, – опросил кандидатов в президенты от Демпартии, в том числе и по "украинскому вопросу".

"Во-первых, я бы сделал Украину приоритетом внешней политики США. С военной точки зрения, я бы предоставил больше помощи США в области безопасности, включая оружие, чтобы укрепить способность Украины защищаться. Я бы также расширил успешную учебную миссию для Вооруженных Сил Украины", – отметил Джо Байден.

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В экономической сфере Байден планирует "работать над увеличением прямых западных инвестиций и поддержкой энергетической независимости Украины от России". При этом, как уже упоминалось, во краю угла Байден ставит успех реформ в самой Украине.

"Я также хотел бы убедиться, что вся помощь США Украине строго обусловлена антикоррупционными реформами, включая назначение действительно независимых антикоррупционных прокуроров и судей", – отметил Байден в ответе CFR.

При этом он намерен действовать в этом вопросе вместе с Германией и Францией. Трудно сказать, является ли эта отсылка намеком на готовность после избрания войти в Нормандский формат. Но то, что в случае избрания Байдена, который, в отличие от Трампа, имеет замечательные отношение с Меркель, США и Германия будут работать по украинскому вопросу более синхронно – пожалуй, факт.

Владимиру Путину после избрания Байдена не стоит ожидать снятия санкций. Наоборот, тот настроен на то, чтобы "Россия платила более высокую цену за свою продолжающуюся войну в Украине".

"Наша стратегическая цель будет заключаться в том, чтобы поддержать развитие демократической, единой, суверенной Украины и заставить Кремль расплачиваться за свои неослабные атаки на международный порядок", – отмечает Байден.

Трамп. Из-за Украины одни проблемы

Если с кандидатом от Демпартии все более-менее ясно, то с действующим президентом США ситуация намного сложнее. Изначально Дональд Трамп в силу своей истории (вспомним о визитах в Москву), специфичности характера, взглядов и убеждений, скажем так, не хотел видеть Украину в списке приоритетов американской политики. Трамп на самом деле симпатизирует Путину. Трамп на самом деле не видит смысла в больших финансовых (в небольших, в общем, тоже) тратах на геополитику. Трамп (и это касается не только Украины) изначально был намерен избавить США от роли "мирового жандарма", сосредоточившись на проектах и направлениях, которые приносили бы Вашингтону прибыль. Россия (на его взгляд) в список этих направлений входила. Украина – нет.

Как пишет в своих мемуарах бывший советник Трампа Джон Болтон, американский президент искренне считал, что Украина – это стена между США и Россией, и неоднократно нелицеприятно отзывался о нашей стране. Также не стоит забывать, что "украинский вопрос" достался в наследство Трампу от Обамы. Что только усиливало степень неприятия необходимости заниматься Украиной.

А затем один за другим последовали скандалы, большинство которых так или иначе были связаны с Украиной. Пиком стала попытка импичмента, хотя и не достигшая успеха, но все же изрядно потрепавшая нервы президенту. Справедливости ради стоит отметить, что и украинские власти за четыре года не смогли найти и предложить Вашингтону проекты, способные действительно заинтересовать Трампа. Пожалуй, единственный проект, действительно и искренне сближающий позиции Трампа с Украиной, – это проект по недопущению строительства "Северного потока-2". Впрочем, и в этом случае Трамп говорит скорее об энергетической безопасности Европы, нежели Украины.

В общем, чисто по-человечески действующего президента США можно понять. Но если исходить с точки зрения национальных интересов Украины, то четыре года правления Дональда Трампа – это годы легкого или не очень психологического "напряга". Все эти заявления, намеки, стремления вернуть Россию в G7, "договориться с Путиным", "найти общий язык", причем независимо от ситуации на Донбассе, постоянно держали Киев в тонусе.

"Я тот, кто дал Украине наступательное вооружение"

Другое дело, что довольно часто слова импульсивного Трампа не доходят до практического подтверждения (в том числе из-за работы советников и позиции истеблишмента). И наоборот: Трамп делает много того, о чем не говорит. Так, именно при "пророссийском Трампе":

Украина получила летальное оружие. Причем неоднократно. В частности, наша армия получила противотанковые комплексы Javelin , снайперские винтовки, боеприпасы. На очереди – патрульные катера.

, снайперские винтовки, боеприпасы. На очереди – патрульные катера. Принят закон "О противостоянии противникам Америки посредством санкций" , следствием которого стало утверждение наиболее жестких санкций против РФ. В числе прочего закон предполагает повышение энергобезопасности Украины. Кстати, именно в рамках этого закона США сегодня усиливают санкции против участников строительства "Северного потока-2".

, следствием которого стало утверждение наиболее жестких санкций против РФ. В числе прочего закон предполагает повышение энергобезопасности Украины. Кстати, именно в рамках этого закона США сегодня усиливают санкции против участников строительства "Северного потока-2". Украина получила статус партнера расширенных возможностей НАТО.

"Я тот, кто дал Украине наступательное вооружение и противотанковые системы. Обама этого не сделал. Знаете, что он отправлял? Он отправлял подушки и одеяла", – отметил как-то Трамп в интервью СМИ.

Конечно, многое из этого делалось не "благодаря", а "вопреки" желанию самого Трампа. Тем же самым законом "О противостоянии противникам Америки…" американские законодатели на всякий случай ограничили возможности президента США снимать санкции. Тем не менее слова Трампа по факту – чистая правда. Как правда и то, что если уж нынешний американский президент что-то делает (например, вводит санкции), то делает это жестко и решительно.

Какой будет политика Белого дома по отношению к Украине, если Трамп сумеет переизбраться, сказать сложно. Можно с большой долей уверенности предположить, что отношение и позиция Трампа вряд ли кардинально изменятся. Разве что Киев действительно сумеет сгенерировать и предложить близкую и очень привлекательную для Трампа идею. С другой стороны, очевидно, что американский истеблишмент (в том числе и ключевые лица в Республиканской партии) по-прежнему будет проводить абсолютно дружественную и союзническую позицию, удерживая Трампа от уступок России в украинском вопросе.

Главное – не вмешиваться

Украинские политологи, говоря о кандидатах в президенты США в контексте интересов нашей страны, отмечают, что однозначного ответа здесь быть не может.

"Сама ситуация парадоксальная. С точки зрения поведения, риторики для нас более приемлем Байден. По риторике прежде всего и по классике дипломатии, – отметил в комментарии сайту "Сегодня" политолог Владимир Фесенко. – А вот с точки зрения практических реальных действий – продажи оружия, тех же Javelin, президентство Трампа было более результативным, нежели демократа Обамы. Здесь дело в том, что американский истеблишмент считает необходимым как-то компенсировать риторику Трампа по отношению к Украине и России. Компенсировать именно реальными действиями, "игрой на контрасте". А потому, как это ни парадоксально, если исходить из этих мотивов, то нам выгодно сохранение, скажем, не Трампа, а активной американской политики, которая была в определенной мере ответом на риторику Трамапа", – говорит эксперт.

В свою очередь, политолог, профессор Киево-Могилянской академии Алексей Гарань также отмечает, что "политика – вещь неоднозначная".

"Обама с Байденом, которые действительно принимали активное участие в улаживании ситуации в Украине, начиная с конца 2013 года, не пошли на предоставление нашей стране летального оружия. А Трамп пошел – несмотря на всю свою риторику, которая настораживает в Украине многих, а многих и пугает. Несмотря на все эти пророссийские реверансы – о народе Крыма, об отношениях с Путиным и так далее. Ну, или вот сейчас в очередной раз прозвучало заявление о том, что он хотел бы пригласить Россию на заседание G7. При этом Трамп прекрасно знает, что другие страны против такого приглашения – позицию свою они уже четко артикулировали ранее. Но он все равно гнет свою линию: ну, я просто приглашу на встречу, не как полноценного члена G7", – говорит политолог.

По его мнению, в отличие от Дональда Трампа Джо Байден действительно понимает Украину, ситуацию в Украине.

"Я думаю, Байден действительно понимает как ситуацию в Украине, так и мотивы Кремля по отношению к Украине. Поэтому готов более адекватно реагировать. Байден не будет делать таких вот непредсказуемых заявлений по отношению к России. С другой стороны, демократы помягче в своей внешней политике. Республиканцы всегда более жестко относятся к врагам США, к недружественно настроенным режимам. Они, проводя международную политику, рассчитывают на силу и авторитет США, больше склонны принимать односторонние решения, не оглядываясь даже на мнение союзников. Вспомним, например, признание Иерусалима столицей Израиля, позицию Трампа по НАТО, по Климатическому договору. В то же время демократы так не действуют. Они всегда учитывают международные договора и существующую систему, традиции взаимоотношений с союзниками", – говорит Алексей Гарань.

В чем полностью сходятся украинские наблюдатели, так это в двух вещах. Во-первых, Украине нужно ценить и всячески подчеркивать важность двухпартийного консенсуса по отношению к нашей стране. Во-вторых – ни в коем случае не вмешиваться в американские выборы.

"Для нас самое выгодное и правильное сейчас – ни на кого не ставить. Отдельные политики украинские это делают: кто-то ставит на Трампа, и мы знаем, кто. Кто-то – на Байдена, и мы тоже знаем, кто. Но на государственном официальном уровне нам категорически не надо делать никаких ставок. Нам важно сохранить хорошие, добрые отношения с любым следующим президентом США", – говорит Владимир Фесенко.

Подобное мнение разделяет и Алексей Гарань.

"Самое важное – по вопросу поддержки Украины, по вопросу поддержки нашего суверенитета и территориальной целостности, развития сотрудничества в военной, экономической сферах в США существует двухпартийный консенсус. И нам главное его не нарушить. Не стоит вмешиваться в выборы. Никак и ни в коем случае", – говорит профессор КМА.

Еще в начале года позиции действующего президента Дональда Трампа казались крайне прочными. Однако эпидемия коронавируса и протесты внесли свои коррективы:

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