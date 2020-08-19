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Стало известно, когда Байден выступит с речью как кандидат в президенты США

19 августа, 06:45

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Байден поблагодарил всех за выбор

Джозеф Байден официально утвержден кандидатом от демократов на предстоящих в ноябре выборах президента США. Он получил большинство голосов делегатов проходящего в Милуоки (штат Висконсин) партийного съезда, – об этом пишет ТАСС.

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Он приглашен выступить с речью о согласии на это. Ожидается, что это произойдет в четверг.

"Благодарю вас всех от всего сердца. Это очень важно для меня и моей семьи. Увидимся в четверг", — заявил Байден во время краткого видеообращения к делегатам съезда из Уилмингтона. В левой руке он держал защитную маску, рядом с ним стояла его супруга Джилл.

Напомним, что президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. Кандидатом от республиканцев будет действующий президент Дональд Трамп.

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Байден, который более 35 лет был сенатором от штата Делавэр и занимал пост вице-президента в администрации Барака Обамы, считается ветераном американской политики, одним из самых авторитетных и опытных демократов. Он в течение многих лет непосредственно участвовал в проведении американской политики, в том числе в отношении России и Украины.

В случае победы на выборах Байдену на момент инаугурации будет 78 лет. Таким образом, он станет самым пожилым президентом в истории США.

Напомним, что ранее мы писали о том, какой президент США для нас "лучше".

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выборы в США Джо Байден кандидат в президенты

Источник: ТАСС

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