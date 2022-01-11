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Стефанчука похоронили в прямом эфире: новый ляп скандального телеканала власти

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
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11 января, 17:27
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Канал "Рада" уже месяц как обновился, но периодически выдает перлы
Стефанчук, наверно, сам в шоке. Коллаж "Сегодня"
Стефанчук, наверно, сам в шоке. Коллаж "Сегодня"

Телеканал "Рада" сегодня оконфузился во время трансляции заявления главы парламента Руслана Стефанчука. Один из титров привел в замешательство украинцев, поскольку визуально выглядело, что объявили о смерти спикера.

Заявление Стефанчука

Спикер Рады отреагировал на печальные новости из Евросоюза. Сегодня в Италии в онкологическом центре скончался председатель Европейского парламента Давид Сассоли. Ему было 65 лет. Стефанчук отметил, что из жизни ушел настоящий друг Украины.

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"Во время российской эскалации на границах Украины весной 2021 года он призвал Российскую Федерацию сделать шаг назад. А также неоднократно настаивал на санкциях против России и Беларуси", – написал он в Facebook.

Но что-то пошло не так – вместо Сассоли "похоронили" заживо Стефанчука

В прямом эфире телеканала "Рада" показали соболезнования спикер о смерти Сассоли, но титр со словами "внезапно умер" неудачно выставили под фотографией Стефанчука. Визуально это выглядело так, будто речь о смерти Стефанчука.

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Отметим, что этот ляп выглядит особенно страшным на фоне новостей, что Стефанчук снова заболел COVID-19. Но, тем не менее, чувствует себя он нормально.

После запуска обновленного вещания не обошлось без ляпа

Как известно, с 15 декабря 2021 года государственный телеканал "Рада" поменял формат и теперь выходит в эфир с современной парламентской студии. А вот так эфир выглядел еще до реформирования.

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А под конец 2021 года во время прямого эфира на телеканале "Рада" журналистка попала в забавную ситуацию, перепутав название храма Архистратига Михаила. Однако находящаяся рядом женщина дважды повторила правильное название: "Архистратига, а не аристратига".

Были и скандалы, причем прямо в Раде

16 декабря Петр Порошенко ворвался в эфир телеканала и поскандалил с ведущими телеканала "Рада", студия которого находится в кулуарах парламента. Он ворвался в прямой эфир с обвинениями, что канал перезапущен в интересах Банковой. Гостем телеканала в тот момент был глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

17 декабря Народный депутат от "ЕС" Артур Герасимов также ворвался в эфир телеканала "Рада", но журналисты оперативно отключили прямой эфир.

Власть вливает в канал большие деньги

Парламентский телеканал "Рада" получил из госбюджета 320 миллионов гривен для изменения формата. Сейчас канал на тестовом вещании, а полноценно начнет работать с 25 января. Теперь, кроме трансляции однотипных пленарных заседаний, в эфире будут острые политические ток-шоу и аналитические программы с известными ведущими. Новую студию обустроили прямо в кулуарах парламента. Но еще до запуска канал столкнулся с волной хейта. Читайте об этом подробнее в статье "Сегодня".

А на телеканале "Украина" вышло спецрасследование о том, как команда президента Владимира Зеленского пытается построить за бюджетные средства медиахолдинг, у которого будет лояльная к Банковой информационная политика. Есть здесь связь и с каналом "Рада".

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