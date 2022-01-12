"Просто хотелось пожить": Стефанчук попросил не хоронить его

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук с юмором сообщил о своем благополучном "воскрешении" после того, как телеканал "Рада" протитровал фотографию спикера сообщением о его смерти.
На своей странице в Фейсбуке политик посоветовал телеканалу "Рада" "не спешить", поставив видеоклип с таким названием группы "Чайф".
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"А не спеши ты нас хоронить, а у нас еще здесь дела.
У нас дома детей мал-мала, да и просто хотелось пожить.
У нас дома детей мал-мала, да и просто хотелось пожить", – поется в песне.
Реакция
Коллеги спикера порадовались, что с Русланом Алексеевичем все хорошо. Даже депутаты из противоположного лагеря.
"Чувство юмора подтверждает, что жив:) и слава Богу:)", – прокомментировала пост Ирина Геращенко из "Европейской Солидарности".
Однопартиец Юлия Яцык отметила, что такая реакция спикера обещает новый политический сезон ещё более интересным: "гитара, цыгане, медведи…"
Ответили и представители телеканала "Рада". Ведущая Татьяна Гончарова отреагировала на скандальный ляп в эфире шуткой.
Что произошло
Утром 11 января стало известно, что телеканал "Рада" оконфузился во время трансляции заявления главы парламента Руслана Стефанчука.
Спикер Рады прокомментировал сообщение, что в Италии в онкологическом центре скончался председатель Европейского парламента Давид Сассоли. В видеорепортаже комментарии Стефанчука были подписаны так, как будто это произошло с ним.
- Напомним, с 15 декабря 2021 года государственный телеканал "Рада" поменял формат и теперь выходит в эфир из современной парламентской студии. На это ушло 320 млн гривен из бюджета страны.
- Даже старт вещания в обновленном формате не обошелся без скандалов. Причем таких, что в очередной раз над Украиной нависла угроза лишения безвизового режима с ЕС.