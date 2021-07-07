Второй день в Литве: Зеленский принял участие в важной конференции (видео)

Глава государства снова встретился с литовским лидером, но уже в узком кругу, а дальше участие в мероприятии, где будут говорить об Украине

Владимир Зеленский и Гитанас Науседа / Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский сегодня продолжит визит в Литву. Он уже встретился с лидером этой страны, а также принял участие в "украинском" форуме.

Об этом сообщает Офис главы украинского государства.

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Уже с самого утра Владимир Зеленский встретился с литовским коллегой Гитанасом Науседой. Переговоры прошли в узком формате в Президентском дворце в Вильнюсе.

После завершения переговоров главы двух государств приняли участие во вступительной сессии Конференции по вопросам реформ в Украине на тему "Сильная Украина в сильной европейской и евроатлантической семье". Ожидается, что лидеры стран обратятся к международному сообществу с просьбой о внимании и поддержке украинских реформ на пути в Европейский Союз и НАТО.

После этого мероприятия запланировано общение президентов Украины и Литвы с представителями СМИ.

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Как сообщали новости "Сегодня", в первый день визита, 6 июля, Зеленский встречался с президентом европейского совета Шарлем Мишелем. Среди прочего они обсудили приоритеты двустороннего взаимодействия в контексте подготовки к 23 саммиту Украина – ЕС, который состоится в Киеве 12 октября.

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