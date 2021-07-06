Зеленский встретился с главой Евросовета: обсудили саммит "Украина-ЕС" и "Ассоциированное трио"

Владимир Зеленский обсудил с Шарлем Мишелем саммит "Украина-ЕС". Коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский в Литве встретился с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Стороны обсудили подготовку к 23-му саммиту "Украина-ЕС", который запланирован в Киеве 12 октября, передает Офис президента.

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Также главы Украины и Европейского совета обсудили инициативу "Ассоциированное трио", которую начали Украина, Грузия и Молдова. Зеленский поблагодарил Мишеля за готовность способствовать реализации потенциала сотрудничества между ЕС и странами, которые заключили соглашения об ассоциации.

Как мы писали ранее, президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Литву и принял участие в торжествах по случаю Дня государственности Литовской Республики.

Также напомним, 18 марта в Киеве с визитом был президент Литвы Гитанас Науседа. Тогда он с президентом Украины Зеленским подписал важную декларацию о вступлении Украины в ЕС.

По информации СМИ, Науседа и Зеленский 7 июля откроют Конференцию по реформам в Украине. На ней лидеры стран обратятся к международному сообществу с просьбой о внимании и поддержке украинских реформ на пути в Европейский Союз и НАТО.

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