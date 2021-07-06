Визит Зеленского в Литву – чего ждать Украине от переговоров с Гитанасом Науседой и Шарлем Мишелем

Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с двухдневным визитом в Литовскую Республику, где последний раз был в 2019 году. Он встретится с главой государства Гитанасом Науседой, президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и, возможно, с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Сайт "Сегодня" узнал, о чем будут говорить политики и почему визит Зеленского в Литву важен для Украины.

Визит Зеленского начался с участия в торжественных мероприятиях по случаю Дня государственности Литвы в Вильнюсе. Президент Украины поздравил граждан с праздником и заявил, что Украина является надежным партнером Литвы.

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Владимир Зеленский в Литве / Фото: president.gov.ua

С кем встретится Зеленский и что обсудят

Как сообщила пресс-служба Офиса президента, Зеленский примет участие в 4-й Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая пройдет в Вильнюсе. На ней лидеры стран обратятся к международному сообществу с просьбой о внимании и поддержке украинских реформ на пути в Европейский Союз и НАТО. Конференция будет посвящена укреплению демократических институтов, верховенству права, борьбе с коррупцией и социально-экономическому развитию.

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С кем запланированы встречи

Во время визита запланированы переговоры главы украинского государства с президентом Литвы Гитанасом Науседой и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Кроме того, как сообщают СМИ, у президента Украины назначена встреча с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Однако в Офисе президента эту информацию "Сегодня" не смогли подтвердить, но и не опровергли. "Встреча с Тихановской – под вопросом", – сказали нам.

Владимир Зеленский и Шарль Мишель / Фото: Офис Президента Украины

Почему встречи в Литве важны

Политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев считает визит Зеленского в Литву очень важным для Украины.

"Данная встреча – это координация союзнических позиций со странами Балтии и Восточной Европы в Европейском Союзе. Ранее при поддержке Литвы и Польши была заблокирована инициатива Макрона и Меркель о проведении саммита ЕС с Путиным. Литва и Польша могут стать нашими адвокатами в ЕС для недопущения невыгодных для Украины сделок в политике Франции и Германии", – говорит Карасев.

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Директор Украинского института политики Руслан Бортник также отмечает, что страны Балтии и Польша являются главными лоббистами украинских интересов в ЕС и НАТО.

"На переговорах в Литве могут также разработать согласованный план для встречи Зеленского с Меркель. Президенту Украины очень важна поддержка этих стран", – говорит Бортник.

По мнению политологов, важной будет и встреча с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, если она состоится.

"Эта встреча зафиксирует координацию Украины и Литвы в вопросе отношений с Беларусью, которые в данное время стали весьма враждебными", – говорит Бортник.

"Сближение Беларуси с Россией и белорусский кризис заставляют Украину дрейфовать в сторону стран Балтии и вырабатывать общую стратегию", – добавил Карасев.

Светлана Тихановская / Фото: Getty Images

Напомним, 18 марта в Киеве с визитом был Гитанас Науседа. Тогда президенты подписали важную декларацию о вступлении Украины в ЕС.