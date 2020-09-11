Встреча в Берлине: Ермак рассказал, что обсудит "Нормандская четверка"

Украина, Франция и Германия надеются, что и главы государств скоро встретятся

Глава Офиса президента Андрей Ермак, который прилетел в Берлин на переговоры в "нормандском формате", рассказал, какие темы будут обсуждаться политическими советниками глав государств.

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Об этом он сказал журналистам переда началом встречи, передает "Укринформ".

"Будем говорить об очень важном вопросе относительно режима "тишины", который длился шесть недель. Мы будем делать все необходимое, чтобы его поддерживать, чтобы не дать сорвать. Нам очень важно привлечь к этому процессу всех участников "нормандского формата", – сказал он.

Ермак отметил, что одна из главных задач переговоров – подготовить встречу на уровне лидеров стран "Нормандии". Украина, Франция и Германия настаивают на как можно скорейшей организации такой встречи.

"Украинская сторона со своей стороны делает все возможное и даже невозможное. И мы надеемся, что такая договоренность будет достигнута", – сказал глава ОПУ.

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Также стороны обсудят сегодня договоренности Трехсторонней контактной группы относительно новых точек разведения, разминирования, создания новых КПВВ, обмен пленными. Ермак заявил, что украинская сторона выполнила свое "домашнее задание", и выразил надежду, что удастся дать "очень серьезный толчок" в вопросе освобождения заложников.

"Украинская сторона настроена на результат, на то, чтобы интересы государства были достигнуты. Надеемся, что будем иметь определенные результаты сегодняшней беседы", – подытожил он.

Напомним, что переговоры советников глав государств "Нормандской четверки" должны были состояться еще 25 августа, но были перенесены. В Офисе президента говорили, что это было связано с командировкой советника президента Франции Эммануэля Бонна. После этого также обсуждалась дата 28 августа, но переговоры так и не состоялись. Сайт "Сегодня" разбирался, с чем Киев и Москва едут на переговоры в Берлин, в чем столкновения позиций не избежать, ну а где все-таки возможен компромисс.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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