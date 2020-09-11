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Ермак прибыл в Берлин на переговоры в "нормандском формате"

11 сентября, 13:29

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украинская делегация уверена, что пришло время конкретных действий

Сегодня состоится встреча советников глав государств "нормандского формата" (Украины, Франции, России и Германии). Украинская делегация уже прибыла в Берлин, где пройдут переговоры.

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Об этом сообщает Офис главы государства.

Украинскую делегацию возглавляет вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. В свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак (он же политический советник президента Украины в "нормандском формате") напомнил о стремлении Украины к урегулированию конфликта на Донбассе.

"Украина сделала все возможное для выполнения договоренностей прошлогоднего саммита лидеров "Нормандской четверки" в Париже. По каждому пункту мы предоставляли свои компромиссные предложения. Перемирие показало, что все возможно, если есть желание. Пришло время конкретных действий и конкретных шагов. Пришло время провести следующий саммит лидеров стран "нормандского формата", – сказал руководитель ОПУ.

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Фото: president.gov.ua

Напомним, что переговоры советников глав государств "Нормандской четверки" должны были состояться еще 25 августа, но были перенесены. В Офисе президента говорили, что это было связано с командировкой советника президента Франции Эммануэля Бонна. После этого также обсуждалась дата 28 августа, но и тогда не состоялись переговоры. Представитель оккупированных районов Донецкой области в ТКГ Сергей Гармаш объяснил, почему Россия сорвала переговоры в Париже.

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Отметим, ранее мы также писали, что Россия заблокировала переговоры по Донбассу, в том числе и встречу в "нормандском формате", своим новым требованием – отменить постановление Верховной Рады о назначении местных выборов в Украине, которое не предполагает проведение выборов в ОРДЛО.

А тем временем Киев и Москва готовятся ко второй встрече Владимира Зеленского с Владимиром Путиным. Место определили еще полгода назад – Берлин. А вот с датой – полная неразбериха. Москва выдвигает новые ультиматумы, блокируя подготовку саммита. Читайте подробней, возможен ли мир на Донбассе после второй встречи Зеленского и Путина.

Все подробности в спецтеме Инспекция позиций в Шумах

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берлин Нормандская четверка Андрей Ермак

Источник: Сегодня

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