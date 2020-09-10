Встреча Ермака и Козака: с чем Киев и Москва едут на переговоры в Берлин

В пятницу, 11 сентября, в Берлине встретятся политические советники лидеров Нормандского формата. Переговоры несколько раз переносили. В последний – из-за якобы срочной командировки помощника французского президента. Встреча политсоветников в Берлине должна подготовить переговоры министров иностранных дел нормандской четверки, ну и, наконец, лидеров Украины, России, Франции и Германии.

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Но, ожидать каких-то прорывов от переговоров в пятницу, 11 сентября, по мнению экспертов, не стоит. Слишком уж разные у Киева и Москвы подходы к урегулированию ситуации на Донбассе. Украинские переговорщики едут говорить о срыве перемирия, ответственности Москвы и обмене пленными. Россия же будет настаивать на выполнении политической части Минских договоренностей.

Сайт "Сегодня" разбирался, с чем Киев и Москва едут на переговоры в Берлин, в чем столкновения позиций не избежать, ну а где все-таки возможен компромисс.

Ультиматумы Кремля

На итоговой пресс-конференции 20 мая Владимир Зеленский дал Нормандскому формату и Минскому процессу год на прорыв. Иначе – выход Украины из "Минска" и план "Б". Отсчет пошел с 9 декабря 2019 года – с первой встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина в Париже. На календаре сентябрь, до обозначенного дедлайна три месяца. Но, кажется, что подходы Киева и Москвы стали еще больше отличаться, а первую скрипку в дипломатической схватке ведет не Украина.

В последний раз советники лидеров Нормандского формата виделись 3 июля в Берлине. Встреча закончилась ультиматумом Кремля: до 6 июля Украина должна была представить в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) проект изменений в Конституцию по особому статусу Донбасса.

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Второй ультиматум России прозвучал на заседании ТКГ 19 августа. Москва потребовала от Киева изменить пункт 4 постановления ВР "О назначении очередных местных выборов в 2020 году", в котором идет речь о невозможности провести выборы во временно оккупированных Россией Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

В интервью сайту "Сегодня" замглавы украинской делегации в ТКГ Александр Мережко четко сказал, что закрепления особого статуса Донбасса в украинской Конституции не будет. Менять свое постановление о назначении очередных местных выборов Верховная Рада также вряд ли будет, поскольку избирательная кампания официально стартовала, а закон обратной силы не имеет.

Очередная "зрада"

Ни первый, ни второй российский ультиматум Украина, естественно, не выполнила. А пророссийские боевики нарушили режим прекращения огня, который соблюдался с 27 июля (впервые столь длительный за все шесть лет войны). Украинская армия понесла потери. Заблокировала Россия и процесс обмена пленными. Казалось, перед встречей советников в Берлине ситуация в тупике, если бы не решение внеочередного заседания ТКГ.

Переговоры в формате видеоконференции созвали по инициативе Украины. После того, как главарь "ДНР" Денис Пушилин пригрозил открыть прицельный артиллерийский огонь по украинским позициям возле Горловки, а наши укрепления возле населенного пункта Шумы назвал "незаконно возведенными сооружениями", пророссийские боевики таки сорвали перемирие и убили украинских военнослужащих.

Однако решением заседания ТКГ стало "совместное инспектировании в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ", что сразу же подняло волну возмущения в СМИ и соцсетях. До сих пор без ответа вопрос, а с кем, собственно, инспектирование? С пророссийскими боевиками? С кадровыми российскими военными?

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Чуть позже в ОПУ объяснили, что юридически инспекцию проводят не стороны военного конфликта, а посредник – ОБСЕ, в сопровождении представителей сторон.

"Если кто-то не понимает возможного механизма такого инспектирования, рекомендуем освежить в памяти историю деятельности СЦКК, а также пункт 2 Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей – ту часть, которая определяет стороны на линии разграничения, и которая досталась Украине в наследство от некоторых "великих" дипломатов", – идет речь в новости на сайте ОПУ.

СЦКК – общий центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон – начал работу 26 сентября 2014 года, сразу после подписания "Минска-1". Но в декабре 2017-го 75 российских офицеров, которые входили в состав СЦКК, вернулись в РФ. Москва, таким образом, вышла из состава СЦКК в одностороннем порядке, а фиксация нарушений режима прекращения огня полностью легла на плечи СММ ОБСЕ.

Ни в первой, ни во второй новости на сайте ОПУ по итогам вчерашней видеоконференции ТКГ так и не разъясняется, с кем же на самом деле будет происходить совместное патрулирование.

В комментарии сайту "Сегодня" глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук рассказал, что скандальное совместное патрулирование, которое должно было пройти сегодня, сорвали боевики.

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По словам аналитика Фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива Марии Золкиной, единственные легитимные члены в СЦКК на сегодняшний день – украинские офицеры.

"СЦКК ДНР" курсировал по оккупированной территории, но членом реального СКЦЦ не был. Никто их в переговорном процессе не признавал. До сегодня. Появление на инспектировании Якубова – "руководителя представительства ДНР в СЦКК" (в СЦКК нет такого представительства) – это предоставление этому клону веса и субъектности", – считает Мария Золкина.

В пропрезидентской фракции "Слуга народа" под куполом мнения также разделились. Егор Чернев (в 2014-м пошел на фронт добровольцем), член комитета ВР по вопросам цифровой трансформации, пишет в своем Facebook:

"Можно только представить, как будут чувствовать себя бойцы 503 батальона морской пехоты ВСУ, когда по их позициям будут прогуливаться боевики".

Богдан Яременко, член комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, более сдержан в оценках. По его словам, речь идет о единоразовой верификации.

"В присутствии представителя миссии ОБСЕ, представитель СЦКК (но какой именно представитель – российский офицер или пророссийский боевик – нардеп не поясняет – Авт.) приблизится к нашим позициям на расстояние, которое позволит рассмотреть их в бинокль. Одновременно это будет делать и наш представитель по отношению к российским позициям. Является ли это признанием ОРДЛО? Россияне фактически поставили под сомнение деятельность миссии ОБСЕ. Поэтому представители ОБСЕ, которые первыми поддались на российское давление по поводу этой процедуры, заявили, что нынешняя акция верификации будет единоразовой и не станет прецедентом для повторения в других местах", – пишет в своем Facebook Богдан Яременко.

Позиции Украины

По словам эксперта Центра глобалистики "Стратегия XXI" Елены Снегирь, Украина должна придерживаться своей позиции – Минские договоренности должны реализовываться с безопасностной части – требовать вывода и разоружения незаконных вооруженных группировок, допуска представителей СММ ОБСЕ на всю оккупированную территорию и продолжения процесса освобождения пленных.

"Украина может занять более жесткую позицию. Конечно, Россия будет шантажировать эскалацией, будет вести жесткие переговоры и постоянно шантажировать срывом этих переговоров. Но, похоже, что украинская властная команда не имеет готовности противостоять российскому давлению", – говорит сайту "Сегодня" Елена Снигирь.

По мнению эксперта, на встречу в Берлин мы едем с худшими позициями, чем они были еще вчера утром, потому что мы согласились на еще одну уступку – совместное патрулирование.

"А ОБСЕ что, уже не заслуживает доверия? Ведь ОБСЕ должно подтвердить или опровергнуть какие-то опасения сторон. Получается, что Россия ставит под сомнение состоятельность ОБСЕ, а Украина и само ОБСЕ на это соглашается, вот что обидно. На самом деле мы видим ряд последовательных тактических поражений Украины, которые уже получают достаточно угрожающие масштабы. Логично, что они приведут к поражению стратегического плана. К тому, что мы согласимся, что Россия – посредник. Фактически мы будем вести переговоры с боевиками. После этого восстановить статус сторон конфликта будет невозможно, и международная поддержка Украины может превратиться в политику международного "умиротворения" Украины. А дальше это все может приобрести угрожающие формы поиска компромисса внутри страны, для продвижения необходимой России и боевикам политической повестки дня", – считает Елена Снигирь.

По словам содиректора программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексея Мельника, базисом для завтрашней встречи в Берлине станет выполнение результатов парижского саммита (встречи лидеров Нормандского формата 9 декабря 2019 года в Париже – Авт.).

"Возвращаясь к их тексту, мы констатируем, что частично был выполнен первый пункт о прекращении огня. Но, понятно, от кого в первую очередь зависит прекращение огня – от российской стороны. То есть, мы видим, что в определенный момент Россия может дать команду прекратить огонь, и соблюдать перемирие она будет до тех пор, пока ей это выгодно. Когда мы говорим о политическом решении урегулирования конфликта, тут также есть абсолютно диаметрально противоположные видения сторон. Представители Украины видят это, как решение между Россией и Украиной. То есть, в какой-то момент РФ должна отказаться от продолжения войны. Россия же вкладывает в это политическое решение прямые переговоры между ОРДЛО и центральной властью Украины с выполнением политической части Минских договоренностей в той последовательности, как они прописаны в самом тексте", – сказал сайту "Сегодня" Алексей Мельник.

Напомним, с полуночи 27 июля на Донбассе действовал бессрочный режим прекращения огня, который пророссийские боевики сорвали как раз перед встречей политсоветников лидеров Нормандского формата в Берлине:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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