Кремль: "Нормандская четверка" обсудит ситуацию в Шумах

Сегодня состоятся переговоры политических советников глав государств "нормандского формата". Представитель Украины Андрей Ермак уже прибыл в Берлин. В Кремле рассчитывают, что на переговорах решат проблему с инспекцией в Шумах.

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Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНИАН.

Москва надеется, что встреча советников глав государств будет результативной.

"То, что не состоялась (инспекция украинских позиций), – это, конечно, плохо, это вызывает сожаление. Я уверен, что будет возможность у помощников обсудить причины, по которым эта инспекция не состоялась. Диалог важен, и еще более важна результативность подобных разговоров. Мы знаем, что чаще всего они приобретают характер пустого по содержанию и по результативности общения. Будем надеяться, что на этот раз все-таки какие-то ощутимые результаты мы сможем констатировать", – сказал Песков.

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Напомним, 5 сентября главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин приказал открыть огонь по украинским сооружениям на Донбассе. Он сетовал на то, что украинские военные в районе поселка Шумы незаконно возвели инженерные сооружения. 9 сентября состоялось срочное заседание Трехсторонней контактной группы, на котором обсуждалась ситуация в Шумах. В результате стороны договорились о совместной инспекции в районе этого населенного пункта. Как объяснили в "Слуге народа", во время инспекции в присутствии представителя миссии ОБСЕ представитель СЦКК (Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон) должен был приблизиться к нашим позициям на расстояние, которое позволит рассмотреть их в бинокль.

В Офисе президента и Минобороны заявили, что эта инспекция переносится на неопределенный срок из-за того, что противник неожиданно выдвинул новые требования, например, осмотреть и другие позиции ВСУ. Более того, 10 сентября боевики атаковали в районе Шумов как раз в том месте, куда должны были приехать представители СЦКК и ОБСЕ. Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Украина не пойдет на новые условия боевиков.

Все подробности в спецтеме Инспекция позиций в Шумах

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