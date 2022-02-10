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Ничего личного! Путин дал заднюю в скандале с "красавицей"

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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10 февраля, 19:42
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Российский президент попытался оправдаться за хамское замечание
Путин оправдывается за слова об Украине
Путин оправдывается за слова об Украине / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин объяснил свое скандальное заявление про Украину и "красавицу", сделанное после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Путин заявил, что эта фраза не имела никакого "личного измерения", сообщает РИА Новости.

"Вопрос только в том, что когда мы слышим от главы государства такие комментарии, что что-то нравится, а что-то не нравится в фундаментальных договорах, которые регулируют очень важные отношения между странами с точки зрения безопасности, в том числе и самой Украины, то мне кажется, что это не тот формат. Если государство приняло на себя определенные обязательства, тем более закрепленные в нормах международного права и в резолюции по безопасности ООН, то всем нужно исполнять и договариваться о том, как это сделать", — заявил он.

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Что сказал Путин

На пресс-конференции после переговоров Путин заявил, что Киев подписал Минские соглашения и обязан их выполнять.

"В Киеве то говорят, что будут выполнять (Минские соглашения – ред.), то говорят, что это разрушит их страну. И президент (Украины – ред.) действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Ну, нравится, не нравится — терпи, моя красавица! Надо выполнять! По-другому никак", – сказал Путин.

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Фраза, которая вызвала шумиху, является цитатой из песни панк-группы "Красная плесень", которая была известна в 1990-х годах во многом благодаря ненормативной лексике в текстах.

В одной из песен рассказывается об убийстве, каннибализме, изнасиловании, некрофилии, и звучит такой припев:

"Спит красавица в гробу
Я подкрался и **у
Нравится не нравится —
Спи моя красавица!".

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Объяснения Кремля

Позже в Кремле попытались оправдаться за высказывание своего президента. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснил, что тот имел в виду.

"В заявлении президента РФ Владимира Путина речь идет о том, что государство, которое взяло на себя обязательства, должно их выполнять", – сказал Песков.

Журналисты спросили у Пескова, не взято ли выражение из песни коллектива "Красная плесень", который славится нецензурными текстами песен.

"Я убежден, что Владимир Путин не знаком с творчеством этой группы, и думаю, что в свое время эта группа – я, честно говоря, тоже не знаком – позаимствовала это из русского фольклора", – ответил Песков.

Реакция в Украине и мире

Заявление российского президента вызвало бурную реакцию в Украине.

Президент Владимир Зеленский в ответ на слова Путина заявил, что терпение, которое и так проявляет Украина, — это признак мудрости.

"Безусловно, есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом Российской Федерации. Украина действительно красавица. То, что он говорит "моя" – это уже перебор, мне кажется. А относительно "терпи, моя красавица", я считаю, что Украина очень терпелива, потому что это мудрость", – сказал он.

Депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко назвал Владимира Путина быдлом.

"Мы свою власть можем хоть на три буквы посылать. Но в совете со стороны мы точно не нуждаемся. Поэтому вот этот убогий креатив – поступок, достойный даже не какого-нибудь президента, а исключительно геополитического быдла", – заявил он.

Шоумен и политик Сергей Притула записал видео, в котором ответил Путину матерной частушкой, предположив, что Путина ждет такой же конец. Он также заявил, что в таком тоне Путин может обращаться только с Лукашенко.

"После подобных заявлений мы понимаем, что с этим пеньком не о чем говорить, не о чем договариваться. Единственное, о чем мы должны волноваться, — это чтобы у нас была сильная армия, которая даст по зубам этому насильнику", — заявил он.

Отчитали Путина за неуместные слова и в Госдепартаменте США. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация Джо Байдена осуждает высказывание российского президента.

"Любая шутка об изнасиловании наверняка вызовет возмущение абсолютно у всех в администрации Байдена, независимо от того, исходит ли она из уст американского или иностранного чиновника. Отмечу также, что мы никогда не сдерживали своих реакций по поводу воинственной риторики и неправдивости некоторых заявлений, исходящих из уст президента Путина и представителей российского руководства. И конечно же, эта "шутка" не вызывает у нас восхищения", – сказала Псаки.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, как Путин и Лавров сделали хамство фирменным стилем дипломатии России.

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