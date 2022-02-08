Соцсети взорвали мэмами переговоры Путина и Макрона (фото)

Огромный кремлевский стол и самого Путина жестко высмеяли в соцсетях

Пользователи интернета посмеялись над переговорами Путина и Макрона в Москве / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Франции Эммануэль Макрон в Москве 7 февраля встретился с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств провели переговоры за непривычно длинным столом. Это вызвало вполне очевидную реакцию у пользователей, которые наводнили сеть мемами и смешными комментариями.

Путин устроил Макрону позорный прием

На президента Франции начали давить сразу после прилета в Москву. Российская сторона не позволила подъехать автомобильному кортежу, который должен был везти президента Франции от самолета к месту его пребывания.

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Emmanuel Macron arrive à Moscou pic.twitter.com/OVcwgCbaXi — Maxence Lambrecq (@MaxenceLambrecq) February 7, 2022

Поэтому президент Франции должен был пешком идти до места, где стоял его автомобиль – через все летное поле и аэродром.

Соцсети шутят

Пользователи соцсетей длинный стол сравнивали с качелями-балансирами, площадками для игры в пинг-понг и аэрохоккей.

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Также они изобразили его в виде катка с изображением на его поверхности пары фигуристов и группы конькобежцев.

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Автор другого коллажа разместил в руке французского лидера громкоговоритель, пошутив таким образом над звуком в процессе встречи президентов.

Некоторые соотнесли кадр со встречи глав государств с известной картиной Леонардо да Винчи "Тайная вечеря".

Встреча Макрона и Путина

7 февраля в Москве состоялись переговоры президента Франции Эмманюэля Макрона с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, которые длились более 5 часов. Среди прочего президент Франции заявил о необходимости того, чтобы в вопросе европейской безопасности "все вели себя ответственно".

После переговоров стало известно, что Владимир Зеленской отозвал закон об особом статусе Донбасса. Отклонения законопроекта требовала именно Россия, хотя украинские власти это неоднократно отрицали.

Макрон прилетел в Киев

8 февраля Эммануэль Макрон приехал для встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Мариинский дворец.

Это первый визит президента Франции в Украину за минувшие 24 года (после Жака Ширака, который посетил Украину в 1998 году. – Ред.). Прием Макрона был не совсем стандартным. Обошлось без Почетного караула. Макрон и Зеленский сразу зашли в здание, там же лидеры поприветствовали делегации обеих стран.