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Все говорят. Как Кива стал кандидатом наук и почему наука оказалась "в ж**е"

26 апреля, 23:10

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Некоторые депутаты считают, что после защиты диссертации Кивой, наука в Украине полностью уничтожена

Топ-новостью дня, которая буквально "взорвала" интернет, стало то, что депутат от ОПЗЖ Илья Кива "эффектно" защитил диссертацию и стал кандидатом наук по государственному управлению.

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Сайт "Сегодня" рассказывает, почему это вызвало большой резонанс и почему в Сети появилось множество высказываний, что украинская наука полностью уничтожена.

  • Что произошло?

Кива защитил диссертацию "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)". Защита диссертации, которую он писал якобы пять лет, длилась с 10 до 13 часов, члены комиссии проголосовали единогласно – поддержали все 13.

Как Кива защищал диссертацию. Источник: facebook.com/tsvibak

Вход в зал, где проходило заседание диссертационной комиссии, заблокировали мужчины в черной одежде, а большинство журналистов и вовсе не пустили на защиту.

Выйдя из аудитории после защиты, Кива устроил перепалку с журналистами. Одному из них он предложил сходить с ним в туалет.

  • Почему об этом все говорят?

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На защите политика попросили объяснить смысл понятия "демократический евроинтегрированный государственный управленческий аппарат", о котором он писал. Но он сказал, что ответ будет в его следующей научной работе.

Народный депутат Илья Кива "славится" резкими высказываниями и оскорблениями в Верховной Раде. Не стесняясь нецензурной лексики, недавно он поскандалил с журналистом Андреем Дзиндзей. На вопросы журналистов, почему Кива себе позволяет так выражаться, он отвечает, что это его форма общения.

  • Что думают политики?

После того, как Кива защитил диссертацию, нардеп Владимир Арьев заявил, что уходит из аспирантуры.

В то же время лидер Радикальной партии Олег Ляшко считает, что после защиты диссертации Кивой, наука в Украине полностью уничтожена.

"Большая беда нашей страны – уничтожение науки. Из-за тотальной коррупции, блата и откровенного издевательства над настоящей научной интеллигенцией. Сегодня в гроб этого мертвеца забили последний гвоздь", – написал он.

  • Что говорят эксперты?

Политолог Александр Палий говорит, что на элементарные вопросы о собственной терминологии Кива не мог ответить. Видимо, все уже было согласовано. Он назвал выступление Кивы "похабщиной и дискредитацией науки".

"Мне кажется, эти пророссийские политические силы давно так не опускались. Причем, наверное, еще со времен Януковича. Конечно, это довольно жалкое зрелище", – сказал он.

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Политолог Вадим Карасев отметил, что к ситуации с Кивой надо отнестись спокойно, не делать из этого сенсацию. А вот политолог Владимир Фесенко считает, что в контексте скандала вокруг диссертации можно говорить только о "коррупции в чистом виде".

  • Что пишут в соцсетях?

Пользователи соцсетей пишут о тотальной коррупции в образовании, некоторые всерьез говорят, что будут учить своих детей за рубежом.

Фото: facebook.com/sovsun.inna

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Фото: facebook.com/memagrammm

Фото: facebook.com/Denys.Bezliudko

Ранее мы писали, что Киву удивил повышенный интерес общества к его диссертации, назвав это банальным хайпом.

Напомним, народный депутат Илья Кива ранее объяснил нестыковки в своей декларации о доходах "общим сексом с подругой".

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политика наука Илья Кива ОПЗЖ
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