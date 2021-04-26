Все говорят. Как Кива стал кандидатом наук и почему наука оказалась "в ж**е"

Некоторые депутаты считают, что после защиты диссертации Кивой, наука в Украине полностью уничтожена

Топ-новостью дня, которая буквально "взорвала" интернет, стало то, что депутат от ОПЗЖ Илья Кива "эффектно" защитил диссертацию и стал кандидатом наук по государственному управлению.

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Сайт "Сегодня" рассказывает, почему это вызвало большой резонанс и почему в Сети появилось множество высказываний, что украинская наука полностью уничтожена.

Что произошло?

Кива защитил диссертацию "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)". Защита диссертации, которую он писал якобы пять лет, длилась с 10 до 13 часов, члены комиссии проголосовали единогласно – поддержали все 13.

Как Кива защищал диссертацию. Источник: facebook.com/tsvibak

Вход в зал, где проходило заседание диссертационной комиссии, заблокировали мужчины в черной одежде, а большинство журналистов и вовсе не пустили на защиту.

Выйдя из аудитории после защиты, Кива устроил перепалку с журналистами. Одному из них он предложил сходить с ним в туалет.

Почему об этом все говорят?

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На защите политика попросили объяснить смысл понятия "демократический евроинтегрированный государственный управленческий аппарат", о котором он писал. Но он сказал, что ответ будет в его следующей научной работе.

Народный депутат Илья Кива "славится" резкими высказываниями и оскорблениями в Верховной Раде. Не стесняясь нецензурной лексики, недавно он поскандалил с журналистом Андреем Дзиндзей. На вопросы журналистов, почему Кива себе позволяет так выражаться, он отвечает, что это его форма общения.

Что думают политики?

После того, как Кива защитил диссертацию, нардеп Владимир Арьев заявил, что уходит из аспирантуры.

В то же время лидер Радикальной партии Олег Ляшко считает, что после защиты диссертации Кивой, наука в Украине полностью уничтожена.

"Большая беда нашей страны – уничтожение науки. Из-за тотальной коррупции, блата и откровенного издевательства над настоящей научной интеллигенцией. Сегодня в гроб этого мертвеца забили последний гвоздь", – написал он.

Что говорят эксперты?

Политолог Александр Палий говорит, что на элементарные вопросы о собственной терминологии Кива не мог ответить. Видимо, все уже было согласовано. Он назвал выступление Кивы "похабщиной и дискредитацией науки".

"Мне кажется, эти пророссийские политические силы давно так не опускались. Причем, наверное, еще со времен Януковича. Конечно, это довольно жалкое зрелище", – сказал он.

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Политолог Вадим Карасев отметил, что к ситуации с Кивой надо отнестись спокойно, не делать из этого сенсацию. А вот политолог Владимир Фесенко считает, что в контексте скандала вокруг диссертации можно говорить только о "коррупции в чистом виде".

Что пишут в соцсетях?

Пользователи соцсетей пишут о тотальной коррупции в образовании, некоторые всерьез говорят, что будут учить своих детей за рубежом.

Фото: facebook.com/sovsun.inna

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Фото: facebook.com/memagrammm

Фото: facebook.com/Denys.Bezliudko

Ранее мы писали, что Киву удивил повышенный интерес общества к его диссертации, назвав это банальным хайпом.

Напомним, народный депутат Илья Кива ранее объяснил нестыковки в своей декларации о доходах "общим сексом с подругой".

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