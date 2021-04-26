Жалкое зрелище – политологи резко высказались о "научной деятельности" Кивы

Скандальный депутат от партии ОПЗЖ Илья Кива стал главным мемом дня после защиты кандидатской диссертации. Журналисты Сегодня поинтересовались у экспертов, что они думают о способностях нардепа в науке

Скандальный депутат от партии "ОПЗЖ" Илья Кива стал главным мемом дня после защиты кандидатской диссертации. На защите политика попросили объяснить смысл понятия "демократический евроинтегрированный государственный управленческий аппарат", о котором он писал. На это диссертант сказал, что вопрос понял, но ответ будет в его следующей научной работе.

Реклама

Журналисты "Сегодня" поинтересовались у политологов, что они думают о способностях нардепа в науке.

Как Кива защищал диссертацию. Источник: facebook.com/tsvibak

Палий: Не мог ответить на элементарные вопросы

Политолог Александр Палий назвал выступление Кивы "похабщиной и дискредитацией науки".

"Было видно, что на элементарные вопросы о собственной терминологии Кива не мог ответить. Наверное, там все было уже согласовано. Но в действительности после такого ответа ему необходимо было дать незащиту", – отметил он.

Эксперт считает, что с помощью научного звания руководство партии "ОПЗЖ" пытается "обелить Киву" – потому что "у них есть только два парламентских достижения".

"В действительности у этой партии сейчас две главные вещи: первая – это кум Путина как один из лидеров, а вторая – депутат, который прямо на заседании парламента занимался рукоблудством. И они пытаются отвлечь от этого, разбавить какими-то другими месседжами, отмыть репутацию. Но это не получается", – подчеркнул политолог.

Палий добавил, что вся история с диссертацией нардепа "выглядит жалко".

"Мне кажется, эти пророссийские политические силы давно так не опускались. Причем, наверное, еще со времен Януковича. Конечно, это довольно жалкое зрелище", – добавил он.

Карасев: Украинская наука находится в плачевном состоянии

Реклама

Политолог Вадим Карасев считает, что упомянутый термин из работы Кивы ничего не значит – просто это придает диссертации псевдонаучную респектабельность.

"Что оппоненты и участники ученого совета не понимали, что это определенного рода абракадабра? Набор каких-то правильных, модных слов – за ними ничего не стоит. Наука давно уже находится в плачевном состоянии, и не только украинская", – отметил он.

По мнению эксперта, вся эта история еще раз высветила кризис науки не только в нашей стране, но и в мире.

"К ситуации с Кивой надо отнестись спокойно, не делать из этого сенсацию. Просто персонаж интересный, медийный. С помощью умножения новомодных слов пишутся целые диссертации. Как когда-то учил философ Уильям Оккам: "Не следует множить сущее без необходимости". Так вот в данном случае диссертант пошел по пути умножения терминов, а я бы все-таки посоветовал ему не умножать сверх меры", – резюмировал он.

Фесенко: никакого отношения к науке Кива не имеет

"Это две разные сферы – Кива и наука. Вообще, я критично отношусь к ситуациям, когда политики, чиновники защищают диссертации. Наука требует большого времени, целенаправленных занятий. Невозможно профессионально сочетать научное исследование и политику или бизнес", – считает политолог Владимир Фесенко.

По его словам, в контексте скандала вокруг диссертации можно говорить только о "коррупции в чистом виде".

"В данном случае речь идет лишь о статусе. Все, кто знаком с этой ситуацией еще с 90-х годов, когда такая практика началась, – они знают. Платится определенная сумма, покупается текст, который пишут наемные товарищи, а потом происходит защита, за которую тоже платят. Это коррупция в чистом виде. Я думал, что мода на это прошла, но, похоже, у некоторых тщеславие берет верх", – отметил политолог.

Фесенко выразил сожаление, что "научные советы идут на такой грех" – "репутация науки от этого только страдает".

Ранее сайт "Cегодня" рассказывал, как Кива со скандалом и в сопровождении "титушек" защищал диссертацию. Нардеп Владимир Арьев сообщил, что после такого он уходит из аспирантуры, а лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что сегодня был забит последний гвоздь в гроб украинской науки.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама